SuperLega, rivoluzione in campo: arriva la “Regola dei 15 secondi” al servizio

Nel consueto incontro organizzato nei giorni scorsi tra gli allenatori dei club di Serie A e il Settore Arbitrale FIPAV, sono state illustrate le novità regolamentari che caratterizzeranno la nuova stagione pallavolistica. L’obiettivo è quello di rendere il gioco ancora più fluido, dinamico e coinvolgente per pubblico e televisioni.

Tra le modifiche più significative spicca l’introduzione ufficiale della “Regola dei 15 secondi in battuta”, già sperimentata nelle ultime edizioni della Del Monte® Coppa Italia. A partire da questa stagione, anche in SuperLega Credem Banca sarà operativo un timer dedicato che scandirà i tempi della battuta: il giocatore avrà 7 secondi per raggiungere la zona di servizio e 8 secondi per effettuare il colpo. In caso di superamento del limite, verrà assegnato un punto alla squadra avversaria.

Nel corso della riunione si è inoltre discusso di altri aspetti tecnici legati all’applicazione delle regole, con particolare attenzione ai falli di posizione, al velo e al doppio tocco, per i quali sono state fornite nuove linee guida interpretative.

Cambia anche la gestione del cambio di campo: in SuperLega e nelle competizioni collegate, il passaggio da un lato all’altro del terreno di gioco avverrà solo al termine del secondo set e, se necessario, a metà del tie-break. Una scelta pensata per ottimizzare i tempi di gara e mantenere alta la concentrazione degli atleti, soluzione già testata con buoni risultati durante la scorsa Coppa Italia SuperLega.

Con queste novità, la FIPAV e i club di Serie A puntano a rendere le partite più spettacolari e scorrevoli, con un occhio di riguardo alle esigenze televisive e al coinvolgimento dei tifosi.