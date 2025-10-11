A Savigliano l’autunno si apre con le attività delle Ludoteche e dei Centri Famiglia del Consorzio Monviso Solidale

Con l’autunno tornano le proposte delle Ludoteche e dei Centri famiglia del Consorzio Monviso Solidale.

In particolare, “La Casa sull’Albero” di Savigliano presenta un ricco calendario di attività dedicate a bambini e adulti, pensate per favorire momenti di incontro, socialità e scambio di esperienze

Si comincia con La ludoteca in scatola: serate di gioco da tavolo dedicate a genitori e bambini dai 3 ai 12 anni e una pizzata.

Gli appuntamenti previsti (sempre di sabato) sono quelli del 18 ottobre e del 15 novembre, e del 24 gennaio, del 21 febbraio, del 21 marzo, del 18 aprile e del 16 maggio.

Si comincia sempre alle 19 con la cena a base di pizza e, dalle 20 alle 23,30, si prosegue con i giochi. Ingresso libero e gratuito ma con prenotazione telefonica (Elena, 320 -9025486 o Luisa, 335-1273890).

Torna anche Profumo di spezie: “Uno spazio – spiegano le referenti - libero e gratuito di incontro e di confronto per tutte le donne; un luogo di alfabetizzazione, un momento di relax e di aggregazione in cui creare relazioni e reti sociali attraverso un linguaggio comune, quello della cucina». Come già in passato, anche questa nuova edizione prevede che a turno ogni donna proponga un piatto tipico della propria tradizione culinaria da condividere con le altre partecipanti. Chi vuole, può portare con sé i figli dagli 0 ai 10 anni, che potranno giocare e divertirsi negli spazi della Ludoteca.

Ogni incontro si terrà dalle 17 alle 19 secondo il seguente calendario: 20 ottobre, 3-17 novembre, 1-15 dicembre 2025 e 12-26 gennaio, 9-23 febbraio, 13-27 aprile e 4-18 maggio 2026. Per informazioni, telefonare anche in questo caso a Luisa (335-1273890) o a Elena (320-9025486).

Infine, grazie alle iniziative del progetto Luogo Comune attivato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, partirà a breve un laboratorio per genitori finalizzato ad accompagnare i figli nei momenti di transizione e aiutarli così nella scoperta dei propri talenti e attitudini.

Il tutto attraverso la Pedagogia dei genitori. Come affermano gli organizzatori: “Dopo il successo ottenuto lo scorso anno abbiamo deciso di riproporre questo breve percorso per genitori di figli di tutte le età (ma in particolare per chi si trova a vivere il momento della scelta della scuola superiore). Si tratta di incontri utili ad aiutarci a conoscere meglio noi stessi per poter così aiutare i nostri figli a fare altrettanto e ad affiancarli nel delicato passaggio della scelta o, semplicemente, nello scoprire le proprie capacità e talenti. Gli incontri saranno facilitati da Mariella Carta, orientatrice ed educatrice professionale, e da Luisa Colapinto, educatrice professionale specializzata in Metodologia e Pedagogia dei Genitori, oltre che orientatrice”.

L'iniziativa, dal titolo Genitori allenatori di talenti, prevede quattro incontri dalle 17 alle 19: 10, 17, 24 novembre e 1° dicembre.

La partecipazione anche in questo caso è libera e gratuita ma con posti limitati.

Per iscriversi, inviare una mail a: luogocomunesavigliano@gmail.com

Per informazioni, telefonare a Luisa (335-1273890).

Tutti gli appuntamenti si terranno nella sede del Centro famiglie di Savigliano, in via Mutuo Soccorso, 8.



