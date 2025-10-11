Cavallerleone inaugura due panchine dedicate alla consapevolezza su Endometriosi e Fibrosi Cistica

Nel pomeriggio di oggi, sabato 11 ottobre, alle ore 15 in piazza Santa Maria, l’Associazione Cavallerleone Solidale, in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio del Comune di Cavallerleone, invita la cittadinanza all’inaugurazione di due panchine tematiche, simbolo di sensibilizzazione e impegno civile.

“Le panchine – spiega il sindaco Marcellino Peretti – sono state dipinte qualche settimana fa da volontari, grandi e bambini, del Cavallerleone una, di colore giallo, dedicata all’Endometriosi, e l’altra, dipinta di verde, alla Fibrosi Cistica, rappresentano un gesto concreto per dare visibilità a due patologie spesso invisibili, ma che toccano profondamente la vita di molte persone e famiglie.

Alla cerimonia interverranno i rappresentanti delle associazioni impegnate nella lotta contro queste malattie, insieme a delegati della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo, in un momento di riflessione e condivisione aperto a tutta la comunità cavallerleonese.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di Cavallerleone verso una cittadinanza attiva e solidale, dove anche l’arredo urbano diventa strumento di informazione, inclusione e speranza.

A seguire, nel salone parrocchiale, si terrà una merenda solidale: le offerte raccolte durante l’evento saranno donate alle due associazioni dedicate rispettivamente all’Endometriosi e alla Fibrosi Cistica, a sostegno delle loro attività di ricerca e sensibilizzazione.