Attualità | 11 ottobre 2025, 17:44

La dronerese Lorenza Maisa selezionata alla Terza masterclass in bilancio e contabilità

Scelta per uno dei 15 posti a livello nazionale: si tratta di una prestigiosa masterclass organizzata da IFEL Fondazione ANCI. I complimenti del vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo e del sindaco di Dronero Mauro Astesano

La dronerese Lorenza Maisa

Lorenza è una ragazza incredibile - raccontano di lei gli amici - umile e molto determinata. Si è sempre data da fare e si merita tutto il bene.”

Classe 2001, la dronerese Lorenza Maisa si è laureata presso l’Università di Economia di Torino. Attualmente dipendente della Direzione Finanza e Patrimonio di Città metropolitana di Torino, diretta da Matteo Barbero, è stata selezionata per uno dei 15 posti a livello nazionale riservati alla Terza masterclass in bilancio e contabilità, rivolta ai futuri responsabili del Servizio Finanziario dei Comuni.

"Per Città metropolitana di Torino è importante poter contare sulle nuove risorse umane entrate attraverso i recenti concorsi - ha commentato il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo - e soprattutto è fondamentale farle crescere professionalmente."

Si tratta di una prestigiosa masterclass organizzata da IFEL Fondazione ANCI: il percorso formativo è di 160 ore di formazione specialistica, articolate tra lezioni in aula presso la sede IFEL di Roma, webinar, laboratori, project work e attività di autoapprendimento.

Giovanissima e d’esempio - dice il sindaco di Dronero Mauro Astesano - da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale ci tengo a fare tantissimi complimenti a Lorenza per questa importante selezione, augurandole un futuro ricco di soddisfazioni professionali e umane.”

Beatrice Condorelli

