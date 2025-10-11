La dronerese Lorenza Maisa selezionata alla Terza masterclass in bilancio e contabilità

“Lorenza è una ragazza incredibile - raccontano di lei gli amici - umile e molto determinata. Si è sempre data da fare e si merita tutto il bene.”



Classe 2001, la dronerese Lorenza Maisa si è laureata presso l’Università di Economia di Torino. Attualmente dipendente della Direzione Finanza e Patrimonio di Città metropolitana di Torino, diretta da Matteo Barbero, è stata selezionata per uno dei 15 posti a livello nazionale riservati alla Terza masterclass in bilancio e contabilità, rivolta ai futuri responsabili del Servizio Finanziario dei Comuni.



"Per Città metropolitana di Torino è importante poter contare sulle nuove risorse umane entrate attraverso i recenti concorsi - ha commentato il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo - e soprattutto è fondamentale farle crescere professionalmente."



Si tratta di una prestigiosa masterclass organizzata da IFEL Fondazione ANCI: il percorso formativo è di 160 ore di formazione specialistica, articolate tra lezioni in aula presso la sede IFEL di Roma, webinar, laboratori, project work e attività di autoapprendimento.



“Giovanissima e d’esempio - dice il sindaco di Dronero Mauro Astesano - da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale ci tengo a fare tantissimi complimenti a Lorenza per questa importante selezione, augurandole un futuro ricco di soddisfazioni professionali e umane.”