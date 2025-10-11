"La Vendemmia dei ragazzi e delle ragazze”: il racconto della giornata speciale a Dronero

Una giornata bellissima a Dronero quella di giovedì, 9 ottobre, con la “Vendemmia dei ragazzi e delle ragazze”, appuntamento ormai fisso e soprattutto molto atteso da grandi e piccini: L’iniziativa è frutto della collaborazione tra l'Istituto Comprensivo di Dronero, l’Istituto Comprensivo di La Morra, Barolo, Monforte e Novello, l'associazione Mastro Geppetto e l'Istituto Alberghiero di Dronero, con il contributo del Comune di Dronero e partner d'eccellenza Mulino Cavanna, Mauro Vini, azienda agricola Mosterei e Slow Food.

A essere presenti giovedì la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Dronero Vilma Margherita Bertola, la vice preside dell'Istituto Comprensivo di La Morra Stefania Borra, il vicesindaco Mauro Arnaudo con gli assessori Carlo Giordano e Miriana Aimar, il nuovo presidente dell'associazione Mastro Geppetto Romano Fornasero con i volontari Geppetti. Da parte di tutti è stata sottolineata l’importanza di un’educazione che punta a far vivere ai ragazzi esperienze extra didattiche altamente formative.

E naturalmente i protagonisti sono stati loro: i piccoli vendemmiatori. A partecipare quest’anno gli alunni delle due classi quarte del plesso Allemandi e la quarta del plesso Caldo di Dronero, più gli alunni delle classi terza e quarta di Monforte.

Travolgente l’entusiasmo da parte dei più piccoli, tanta da parte loro la voglia di scoprire e la loro meraviglia. Dopo una golosa colazione, alle ore 10, offerta dal Mulino Cavanna e dall'azienda agricola Mosterei, si sono cimentati, divisi in gruppi e a rotazione, in tre diverse attività. C’è stata la vendemmia vera e propria, con la raccolta dell'uva e la pigiatura con i piedi, proprio come si faceva un tempo: un’esperienza emotiva ma anche sensoriale per gli studenti, accompagnata dalle interessanti spiegazioni da parte dei volontari Geppetti. Interessantissima è stata anche la visita della cittadina, un’immersione nei luoghi caratteristici e nella storia di Dronero.

Un pranzo sfizioso, alle ore 13, è stato preparato per tutti dagli studenti della classe 3^ B - Sala Cucina dell'Istituto Alberghiero di Dronero, diretti dalla professoressa Concetta Audino.

Percussioni, chitarre, flauti e clarinetti... Il pomeriggio è iniziato con un piccolo concerto alle ore 14.30 da parte dei ragazzi delle classi musicali della scuola secondaria di Dronero, diretti dai professori Luca Cerelli, Armando De Angelis, Sara Rinaudo e Alberto Savatteri. È stato poi tempo di una speciale visita presso il Mulino Cavanna, durante la quale gli studenti hanno avuto modo di assistere alla battitura del grano e macinatura.



La giornata si è conclusa con una merenda offerta dal Mulino Cavanna e dall'azienda agricola Mosterei, ma soprattutto con i sorrisi e una esperienza da portare nel cuore.



