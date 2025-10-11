 / Attualità

Attualità | 11 ottobre 2025, 09:51

Da Caraglio al resto del mondo, Oscar Giordano al Galà delle Eccellenze Italiane [FOTO]

Il presidente di Giordano Global, gruppo leader nella produzione di componenti e attrezzature in plastica per il settore avicolo e veterinario, è stato premiato nell'ambito della nona edizione dell'evento ideato e condotto da Pietro Muscari

Oscar Giordano, presidente di Giordano Global, gruppo leader nella produzione di componenti e attrezzature in plastica per il settore avicolo e veterinario, è stato premiato nell'ambito della nona edizione del Galà delle Eccellenze Italiane.

L'evento, ideato e condotto da Pietro Muscari, celebra uomini e donne che, attraverso il loro esempio ed il loro lavoro, hanno contribuito a raccontare e valorizzare l’Italia a livello internazionale. Proprio come nel caso del cuneese Giordano, la cui "Giordano Poultry Plast", da Caraglio, ha saputo conquistare il mondo.

"Educazione, rispetto, attenzione ai dettagli" tra i segreti di un successo imprenditoriale che si tramanda di generazione in generazione (l'azienda è nata nel 1962). 

Concetti chiari, spiegati con orgoglio da Oscar al condutture: "Nessuno regala niente a nessuno, chi entra in azienda parte dal basso: quello che è stato per me è vale anche per i miei figli".

La kermesse si è tenuta presso l’esclusiva “La Pergola / Terrazza degli Aranci” del Rome Cavalieri Waldorf Astoria.

Tra i premiati dell'edizione 2025 anche Roby Facchinetti, icona dei Pooh e l'attore Massimo Ghini

redazione

