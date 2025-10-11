Uno sportello per ascoltare: nell'istituto Comprensivo “La Morra – Barolo – Monforte – Novello è partito il progetto di supporto psicologico

Un luogo di ascolto, di dialogo e di prevenzione. È questo lo spirito con cui è nato lo sportello psicologico dell’Istituto Comprensivo “La Morra – Barolo – Monforte – Novello”, che da lunedì 6 ottobre accompagna studenti, insegnanti e famiglie dei quattro plessi scolastici.

L’iniziativa, pensata come un servizio stabile per tutto l’anno scolastico, sarà attiva a cadenza settimanale, con appuntamenti nei diversi comuni a rotazione: ogni lunedì a La Morra, martedì a Monforte, mercoledì a Novello e giovedì a Barolo, dalle 14.30 alle 16.30. Le prenotazioni avvengono tramite la segreteria dell’Istituto.

Lo sportello è affidato alla psicologa Alessandra Borgogno, professionista con trent’anni di esperienza nel territorio, già consulente Asl e oggi attiva nel Centro Aquilone e in numerose reti educative e sociali.

“Questo progetto nasce da un bisogno reale – spiega Borgogno –. È un servizio che lavora in rete, non un luogo isolato dove il ragazzo arriva e se ne va. Cerchiamo di cogliere insieme ai docenti e alle famiglie i segnali che emergono, anche quelli più piccoli, prima che diventino difficoltà più grandi. È un lavoro di prevenzione, costruito sul dialogo e sulla fiducia.”

Lo sportello è aperto non solo agli studenti, ma anche a genitori e insegnanti: uno spazio di confronto su questioni educative, emotive e relazionali. “Chi insegna potrà condividere dubbi o chiedere supporto su casi specifici – aggiunge –. I genitori, invece, avranno la possibilità di confrontarsi su situazioni familiari o comportamenti dei figli. Ogni incontro è un’occasione per avvicinare le persone, non per etichettarle.”

Il progetto è stato fortemente voluto dai Comitati e dalle Associazioni Genitori dei quattro plessi e finanziato grazie al contributo del signor Sergio Cravanzola di Serralunga d’Alba, che ha coperto la maggior parte dei costi, insieme al cofinanziamento dei comitati stessi. La professoressa Stefania Borra, vicaria dell’Istituto Comprensivo, spiega la genesi e il valore di questa rete“: Lo sportello psicologico era stato attivato dalla Regione Piemonte negli anni del Covid, ma con la fine dei finanziamenti regionali ogni scuola si è trovata sola. Nelle nostre riunioni con i comitati genitori ho espresso il desiderio di riattivarlo, e la risposta è stata immediata. I comitati di Barolo, La Morra, Novello e Monforte si sono uniti per individuare una psicologa del territorio e sostenerne le spese. È un modello virtuoso: la scuola non entra nelle procedure di selezione né nei pagamenti, ma beneficia di un servizio che nasce dalla fiducia e dalla collaborazione reciproca. Così riusciamo a garantire incontri settimanali in tutti i plessi per l’intero anno scolastico.”

“Grazie alla disponibilità della dottoressa Borgogno – conclude Borra – sono certa che vedremo ottime ricadute. È un segno di attenzione reale verso le fragilità, un aiuto concreto per migliorare le relazioni tra alunni, famiglie e docenti.”

Anche il presidente del Consiglio d’Istituto, Claudio Boasso, sottolinea la dimensione comunitaria dell’iniziativa: “L’idea è partita proprio dai genitori. In passato questo servizio era stato molto utile, ma si era dovuto interrompere per mancanza di fondi. Abbiamo deciso di ripristinarlo unendo le forze dei quattro comitati e grazie al gesto generoso del signor Cravanzola. Crediamo che la scuola debba essere un punto di riferimento per tutti: non solo per i ragazzi, ma anche per le famiglie e per chi ogni giorno lavora con loro.”