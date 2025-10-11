"Grazie, Ingegnere, per averci mostrato che l'impossibile è solo un punto di vista": l'addio a Mario Giuggia

È morto nel tardo pomeriggio di venerdì, all'età di 79 anni, l'imprenditore Mario Giuggia, presidente del Gruppo "Giuggia Costruzioni" di Villanova, nipote degli omonimi fratelli che fondarono l'azienda nel lontano 1881.

Il Gruppo lo ha voluto salutare (e ringraziare) con un post sui propri canali social.

È con infinita tristezza che annunciamo la scomparsa del nostro amato Mario Giuggia, avvenuta quest’oggi, venerdì 10 ottobre 2025.

Mario Giuggia non è stato solo un formidabile ingegnere ed uno straordinario imprenditore. È stato un visionario che ha costruito il nostro gruppo sino a farlo diventare il punto di riferimento che è oggi, riconosciuto in tutto il Paese.

Il suo carisma, la sua dedizione al lavoro, la sua capacità di mediazione, la sua incrollabile fiducia nell'innovazione e nel progresso tecnologico hanno ispirato la nostra azienda, un intero settore e tutta la comunità di Villanova Mondovì.

Ricorderemo per sempre il suo rigore etico e la sua profonda convinzione nel valore delle persone.

Ma, prima di tutto, Mario Giuggia è stato un autorevole punto di riferimento ed una guida sicura per la sua famiglia, dall’adorata moglie Renata, sempre al suo fianco, ai quattro figli ed ai numerosi nipoti, nel segno di una salda fede cristiana. La nostra famiglia. Un marito attento, un padre premuroso, un nonno devoto.

Il vuoto che avvertiamo oggi è immenso, come immenso è il valore degli insegnamenti che ha lasciato sul percorso di vita di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Grazie, Ingegnere, per averci mostrato che l'impossibile è solo un punto di vista.