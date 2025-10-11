Sabato 18 ottobre assemblea pubblica FAI Cuneo: l’Associzione che sostiene il trasporto

Sabato 18 ottobre 2025, presso La Porta delle Langhe – Business Hotel di Cherasco, si terrà l’assemblea pubblica della FAI Cuneo (Federazione Autotrasportatori Italiani), dal titolo “FAI, l’associazione che sostiene il trasporto”.

Un appuntamento atteso, che rappresenta un importante momento di confronto per tutto il mondo dell’autotrasporto cuneese e piemontese.

La giornata inizierà alle ore 14.00 con l’assemblea privata riservata ai soci per l’approvazione del bilancio. A seguire, dalle ore 15.00, si aprirà l’assemblea pubblica, alla quale parteciperanno gli associati FAI Cuneo, i vertici nazionali di FAI, rappresentanti di altre FAI territoriali e autorevoli esponenti della politica locale.

Fondata il 12 giugno 1963, la FAI è oggi una realtà di riferimento nel panorama nazionale con circa 9.000 associati, oltre 70.000 veicoli e 30 sedi territoriali. La FAI Cuneo, in particolare, ha sempre rappresentato un punto di riferimento per le imprese di autotrasporto della provincia, affrontando con determinazione le sfide legate a un settore in continua evoluzione, tra normative, sostenibilità e nuovi modelli di logistica.

Tra i temi al centro dell’incontro figurano:

I problemi della viabilità , a cura di Enzo Pompilio , presidente FAI Torino;

, a cura di , presidente FAI Torino; Sostenibilità e innovazione nella logistica , con Davide Falteri , presidente FAI Liguria e Federlogistica;

, con , presidente FAI Liguria e Federlogistica; Codice della strada e cronotachigrafi, con Giuseppe Ballini di FAI Brescia.

La presidente Norma Re ha voluto evidenziare l’importanza del ruolo dell’autotrasporto nel sistema economico nazionale “… l’autotrasporto e la logistica sono la spina dorsale del Paese. Senza il nostro lavoro, le merci non circolerebbero e le aziende non potrebbero operare. Ogni giorno garantiamo approvvigionamenti, servizi e continuità alle comunità; è una responsabilità grande che affrontiamo con serietà e con orgoglio”.

Durante l’assemblea saranno affrontate le questioni più urgenti per le imprese del settore: la viabilità sempre più complessa, i collegamenti internazionali carenti, l’aumento dei costi operativi, le sfide della sostenibilità ambientale e le difficoltà nel reperire personale qualificato.

Ancora Norma Re ha sottolineato il valore della condivisione e del confronto “… questo appuntamento serve a mettere in rete le nostre esperienze e a dare voce alle esigenze di chi ogni giorno è su strada. È fondamentale dialogare con la politica e le istituzioni, perché solo attraverso il confronto si possono trovare soluzioni concrete e guardare con fiducia al futuro”.

La FAI Cuneo invita tutti gli operatori del settore e gli interessati a partecipare a questo importante incontro, che sarà non solo un’occasione di confronto e crescita collettiva, ma anche un momento per riflettere sul futuro del trasporto e della logistica in un contesto in continua trasformazione.

L’assemblea si preannuncia come una tappa significativa nel percorso di collaborazione tra istituzioni, imprese e associazioni, con l’obiettivo comune di sostenere chi ogni giorno tiene in movimento l’economia del Paese.