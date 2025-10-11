Landandé Insieme: ritorna la giornata dedicata le famiglie

La stagione autunnale dell’Associazione Insieme inizia con la quarta edizione di “Landandé Insieme”, iniziativa organizzata dal gruppo della zona del Monregalese, in stretta collaborazione con il Comitato del Sentiero Landandé, che si svolgerà domenica 19 ottobre a Mombasiglio.

Il ritrovo è alle ore 09:30 presso il piazzale sotto al Castello e si percorrerà a piedi un anello di circa due ore e mezza, che ritornerà nello storico giardino con la consegna del “pranzo al sacco” per il pic-nic con prelibatezze preparate dall’Associazione Contadini Monregalesi, tutte a“Km zero”, e proseguire nel pomeriggio, per chi lo desidera, con la visita al Castello con biglietto ridotto convenzionato.

Il contributo per la partecipazione è di 10,00 Euro per gli adulti e 5,00 Euro per i ragazzi tra i 4 e i 14 anni; occorre iscriversi entro il 15 ottobre tramite il seguente link, a tutti i prenotati verrà garantita la consegna del “sacco pranzo”: https://form.jotform.com/252783026771057

Anna Breida, neo-coordinatrice di Insieme Monregalese, spiega: «Dopo il successo delle scorse edizioni, abbiamo pensato di riproporre l’iniziativa, oramai divenuta una tradizione, spostandola in un’altra zona del Monregalese, rimanendo in linea con uno dei nostri obiettivi come gruppo, ossia quello di promuovere momenti d’incontro per le famiglie. Questa giornata non solo vuole essere occasione di aggregazione e confronto, ma anche promozione di uno stile di vita sano, basato sul movimento a contatto con la natura, promozione delle attività presenti sul territorio e dei prodotti tipici. Abbiamo pensato di rendere omaggio al Castello di Mombasiglio, da poco ristrutturato, un pezzo di storia delle nostre vallate e dove la sua Fondazione concederà l’ingresso ad un prezzo agevolato ai partecipanti, nonché pranzare nel giardino che lo circonda. Per questo ringraziamo il Presidente della Fondazione Castello di Mombasiglio, Giorgio Raviolo, e tutto il Consiglio Direttivo per la preziosa collaborazione e disponibilità; speriamo che il tempo ci accompagni e confidiamo in una numerosa partecipazione. Ricordiamo che, per motivi organizzativi, occorre la prenotazione ed abbigliamento adeguato ad un percorso campestre».