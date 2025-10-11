Polenta, musica e tradizione: alla Sagra del Marrone di Roccavione una serata di gusto e divertimento

La 62ª edizione della Sagra del Marrone di Roccavione prosegue questa sera, sabato 11 ottobre, con un doppio appuntamento al Centro Polifunzionale (ex Bocciofila) che unisce gastronomia, musica e convivialità.

Dalle 19:30 sarà protagonista la cena “Polenta e non solo”, organizzata dai Polentai di Robilante in collaborazione con i negozianti di Roccavione.

Un menù tipico della tradizione montana – antipasti, polenta con salsiccia o fonduta di formaggio e castagnaccio – proposto al prezzo di 17 euro, con acqua inclusa e un bicchiere di vino offerto agli adulti. I biglietti sono disponibili presso Il Fornaio, Bottega della Carne, Panetteria Cantun e Panetteria Forlani.

A seguire, dalle 21:30, concerto gratuito dei Lou Dalfin, gruppo simbolo della musica occitana che farà ballare il pubblico con la sua inconfondibile energia.



La serata continuerà con un DJ set, che animerà il dopoconcerto con un set musicale fino a tarda notte.

La Sagra del Marrone più antica del Piemonte proseguirà domani, domenica 12 ottobre, con una giornata interamente dedicata alle tradizioni locali, allo sport e ai sapori del territorio.

Dalle prime ore del mattino sarà aperta la grande area espositiva con stand di prodotti tipici, artigianato e specialità autunnali, un'ampia zona mercato, le giostre, la Fattoria Didattica, la parete di arrampicata, un raduno di auto e Vespe d'epoca e un'esposizione di fotografie e arte.



Nel corso della giornata si svolgeranno il Torneo di calcio dei bambini a cura dell’ASD Roccavione, il Torneo di calcio femminile benefico organizzato dalla Freedom FC e le finali del Torneo della Castagna di volley giovanile a cura della PGS.



Non mancheranno musica, intrattenimenti e le immancabili caldarroste, per una domenica da vivere insieme tra gusto, sport e tradizione.

Un weekend che celebra le eccellenze locali, la convivialità e il senso di comunità, nel cuore della Valle Vermenagna.