Pallapugno: Massimo Vacchetto batte il fratello Paolo e porta la finale Scudetto alla “bella” [FOTO E VIDEO]

Si è appena concluso il ritorno della finale Scudetto 2025. La sfida, andata in scena allo sferisterio di Cortemilia, ha visto trionfare la formazione di casa, capitanata da Massimo Vacchetto, che ha battuto la Terre del Barolo Albese del fratello Paolo per 11-3

Partita che inizia alle 14:40 in uno sferisterio comunale di Cortemilia gremito (più di 800 spettatori). Padroni di casa in tradizionale maglia gialla e pantaloncini verdi, ospiti in divisa biancorossa.

Primi due giochi subito equilibrati e vinti da Cortemilia (entrambi ai vantaggi). Paolo e compagni reagiscono prontamente e operano il sorpasso con tre giochi consecutivi (2-3).

Massimo, complici qualche errore di troppo degli avversari, si rifà subito sotto e opera il controsorpasso (5-3). Nonostante il vento fastidioso il livello di gioco rimane molto alto, ma i ragazzi di Cortemilia sembrerebbero sfruttare il fattore campo andando al riposo avanti 7-3 (ultimo 15 deciso da un grande intra di Massimo).

I gialloverdi ripartono forte e si portano presto sul 9-3, con due prodezze del capitano di casa. L'equilibrio iniziale è ormai un lontano ricordo e Cortemilia chiude la pratica sul risultato di 11-3 dopo due ore e mezza di gioco, portando cosi la sfida in parità.

La Marchisio Nocciole Cortemilia ha dunque pareggiato il conto, rispondendo al successo albese di gara uno e portando la sfida alla cosiddetta “bella”.

L’andata, giocata al “Mermet” di Alba sabato 4, si era decisa al ventunesimo gioco e a prevalere era stata la formazione di casa con il risultato di 11-10, al termine di un match ricco di emozioni e ribaltamenti.

Appuntamento dunque al prossimo week end con la “bella” della finale Scudetto 2025: ore 14.30 a Canale.

Massimo Vacchetto proverà a sfruttare l’inerzia della sfida e a conquistare il suo ottavo Scudetto, sigillo che lo porterebbe al secondo posto di tutti i tempi insieme allo storico Augusto Manzo (8 Campionati Italiani per lui). Per Cortemilia si tratterebbe del quarto titolo.

L’Albese dovrà invece archiviare velocemente la sconfitta odierna; Paolo Vacchetto cercherà di aggiudicarsi il suo secondo Scudetto consecutivo (e della carriera), dopo il trionfo della passata stagione sempre ai danni del fratello maggiore Massimo. Per Alba si tratterebbe del ventesimo Campionato Italiano.

Marchisio Nocciole Cortemilia – Terre del Barolo Albese

MARCHISIO NOCCIOLE CORTEMILIA: Massimo Vacchetto, Giulio Cane, Francesco Rivetti, Marco Parussa. Dt: Gianni Rigo.

TERRE DEL BAROLO ALBESE: Paolo Vacchetto, Bruno Campagno, Alessandro Veglio, Francesco Pola. Dt: Gianluca Busca, Domenico Raimondo.

Arbitri: Piera Basso, Ivan Montanaro e Gabriella Meistro.

