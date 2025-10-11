 / Politica

Politica | 11 ottobre 2025, 14:06

Alba, aperte le candidature per la Consulta Comunale delle Famiglie

Le associazioni interessate dovranno inviare le proprie proposte entro le ore 12 di venerdì 24 ottobre

 Il sindaco di Alba Alberto Gatto deve nominare i componenti della Consulta Comunale delle Famiglie.

In particolare, ai sensi degli artt. 4 e 6 dello Statuto della Consulta Comunale delle Famiglie, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/02/2025, il sindaco dovrà procedere alla nomina dei seguenti componenti:

1.   un rappresentante di associazioni operanti sul territorio comunale che, per statuto, prevedano l’attivazione di interventi a favore delle famiglie;

2.   un rappresentante di associazioni operanti sul territorio comunale che, per statuto, prevedano l’attivazione di interventi a favore della terza età.

Entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 24 ottobre 2025, le associazioni interessate devono far pervenire il nominativo di un proprio rappresentante, corredato da curriculum e statuto associativo, all’indirizzo PEC: comune.alba@cert.legalmail.it oppure all’Ufficio Protocollo del Comune di Alba – Piazza Risorgimento 1 – 12051 Alba (CN) - primo piano del Palazzo comunale).

Per ulteriori informazioni, consultare il bando pubblicato sul sito del Comune: https://www.comune.alba.cn.it/it/news/112650/nomina-componenti-consulta-comunale-delle-famiglie-di-alba


 

c.s.

