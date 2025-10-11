Alba, aperte le candidature per la Consulta Comunale delle Famiglie

Il sindaco di Alba Alberto Gatto deve nominare i componenti della Consulta Comunale delle Famiglie.
In particolare, ai sensi degli artt. 4 e 6 dello Statuto della Consulta Comunale delle Famiglie, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/02/2025, il sindaco dovrà procedere alla nomina dei seguenti componenti:
1. un rappresentante di associazioni operanti sul territorio comunale che, per statuto, prevedano l’attivazione di interventi a favore delle famiglie;
2. un rappresentante di associazioni operanti sul territorio comunale che, per statuto, prevedano l’attivazione di interventi a favore della terza età.
Entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 24 ottobre 2025, le associazioni interessate devono far pervenire il nominativo di un proprio rappresentante, corredato da curriculum e statuto associativo, all’indirizzo PEC: comune.alba@cert.legalmail.it oppure all’Ufficio Protocollo del Comune di Alba – Piazza Risorgimento 1 – 12051 Alba (CN) - primo piano del Palazzo comunale).
Per ulteriori informazioni, consultare il bando pubblicato sul sito del Comune: https://www.comune.alba.cn.it/it/news/112650/nomina-componenti-consulta-comunale-delle-famiglie-di-alba