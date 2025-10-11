Al Rondò dei Talenti una tavola rotonda sull' intelligenza artificiale: l'Università di Torino presenta il MEIA [FOTO e VIDEO]

Il Rondò dei Talenti di Cuneo ha ospitato, venerdì 10 ottobre, una tavola rotonda dedicata all'impatto dell'intelligenza artificiale nei settori pubblico e privato.

Un'occasione per discutere, con qualificati relatori, di un tema di grande attualità, destinato a caratterizzare, sempre di più, le vite di tutti.

Durante l'incontro, realizzato con il contributo della Fondazione Crc, è stata presentata la seconda edizione del Master universitario di I livello in Etica e Intelligenza Artificiale dell’Università di Torino (MEIA).

Si tratta di un percorso di formazione totalmente online, incardinato nel Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione e rivolto ai professionisti della Pubblica Amministrazione, dei Servizi, del Terzo Settore e della Scuola.

Moderati dal direttore del Master MEIA sono intervenuti: Marinella Belluati (Università di Torino), Guido Boella (Università di Torino, Società Italiana per l’Etica dell’IA), Mauro Danna (Confindustria Cuneo), Laura Garbati (CSI Torino), Andrea Silvestri (Università di Torino).

Gli interventi di Graziano Lingua e Guido Boella (GUARDA IL VIDEO)

Presente anche l'amministrazione comunale cuneese con la sindaca Manassero e gli assessori Spedale e Girard.