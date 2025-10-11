Calcio femminile: la Freedom FC Women fa visita al Como

Dopo tre vittorie consecutive e tante indicazioni positive, la Freedom FC Women si appresta ad affrontare un insidioso dittico in trasferta, con le sfide a Como e Lumezzane, due delle più attrezzate compagini della Serie B.

Si comincia domenica 12 ottobre, quando le biancoblu faranno visita alle lacustri per la quinta giornata di campionato: con il morale alto e tanta fiducia considerato l'ottimo inizio di stagione ed una classifica che sorride, la squadra di mister Vincenzo De Martino proverà a giocarsi le proprie carte, presentandosi all’appuntamento senza particolari pressioni ma con la voglia di continuare un percorso finora solido e togliersi altre soddisfazioni.

“Il Como è un’ottima squadra, con pochi punti deboli, ma abbiamo preparato in settimana al meglio la gara e siamo sicure che, comunque andrà, affronteremo la partita con testa e grinta, tutte insieme, come successo finora. – ha sottolineato la centrocampista Erika Dicataldo - Abbiamo creato un gruppo magnifico, c’è grande unità e, penso, questa sia la cosa più positiva che ci possa essere”.

L’AVVERSARIA – L’ambizioso Como 1907 è reduce dalla stagione vissuta in Eccellenza e conclusa al secondo posto, alle spalle della Pro Palazzolo. Acquisito in estate il titolo sportivo del Chievo, ha iniziato così l’avventura in Serie B, costruendo una rosa ampia e di spessore, guidata da Selena Mazzantini: spiccano il portiere Emma Guidi (ex Lazio), i difensori Federica Veritti (ex Chievo), Federica Rizza (ex Milan, Sampdoria e Parma) e la danese Cecilie Sandvej (ex Napoli); a centrocampo Sofia Colombo (ex Napoli e Sampdoria), la slovena Dominika Conc (ex Milan, Valencia e Como Women) e la danese Louise Eriksen (ex Lazio); in attacco Giuseppina Moraca (ex Lazio e Ternana), Martina Gelmetti (ex Napoli, Chievo e Bologna) e le spagnole Elisa Del Estal (ex Siviglia, Napoli e Como Women) e Veronica Boquete (ex Paris Saint-Germain, Milan e Fiorentina). Il Como 1907 ha totalizzato 10 punti nelle prime 4 gare, frutto di tre vittorie ed un pareggio, occupando il primo posto in Serie B insieme a Bologna e Brescia: nell’ultimo turno le comasche hanno espugnato Frosinone con il punteggio di 0-4.

Precedenti – Nessuno

Ex dell’incontro - In casa Como 1907 figurano tre ex Freedom, cioè Adriana Martin, Ludovica Falloni e Rossella Sardu.

Como-Freedom FC Women si giocherà al Centro Sportivo Comunale “Lambrone” di Erba domenica 12 ottobre con fischio d’inizio alle 15: dirigerà la gara il sig. Lorenzo Carlo Ferroni di Fermo, coadiuvato dagli assistenti Riccardo Liotta di San Donà di Piave e Daniele Puggina di Este.

Sarà possibile seguire Como-Freedom FC Women su Vivo Azzurro Tv, la piattaforma OTT della FIGC: basterà scaricare la app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente a Vivo Azzurro TV, con la possibilità anche di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente dell’inizio delle partite. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it .

SERIE B FEMMINILE – IL PROGRAMMA DELLA QUINTA GIORNATA (Domenica 12 ottobre 2025 ore 15)

Bologna-Lumezzane (sabato 11 ore 15)

Arezzo-Frosinone

Cesena-Hellas Verona

Como-Freedom FC Women

Res Donna Roma-San Marino Academy

Venezia Femminile-Brescia

Vicenza-Trastevere

CLASSIFICA

Como 10, Brescia 10, Bologna 10, Freedom FC Women 9, Res Donna Roma 9, Cesena 9, Hellas Verona 7, Lumezzane 5, Venezia 4, Frosinone 4, Arezzo 3, Vicenza 0, Trastevere 0, San Marino Academy 0.