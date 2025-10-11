Calcio Serie C: Bra ko nell'anticipo, il Carpi si impone per 3-1

La giornata 9 della Serie C Sky Wifi ha visto il Bra ospitare e affrontare (venerdì sera al “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante) il Carpi: 1-3 il punteggio finale, per gli emiliani.

Presenza numero 250, con la casacca braidese, per il capitano e centrocampista Stefano Tuzza; 1° gol stagionale per l’attaccante Enrico Baldini; debutto assoluto con il Bra per il laterale destro Andrea Nesci.

Carpi in gol al 5′ del primo tempo con Panelli, colpo di testa su calcio d’angolo. I padroni di casa provano a scuotersi immediatamente: palla mancina e rasoterra messa da Sganzerla lanciatosi in avanti, la difesa ospite spazza via al 18′. Bra molto sfortunato al 31esimo: Di Biase coglie l’incrocio dei pali con un destro potente e a giro da 30 metri. Il raddoppio ospite giunge al 41′ con il calcio piazzato di Cortesi, il suo sinistro dai 18 metri è vincente. Intervallo per le due compagini.

Il vice-capitano Pautassi salva sulla linea l’incornata di Rossini (3′ del secondo tempo). Meritatamente, però, i ragazzi di mister Fabio Nisticò accorciano le distanze al minuto 8: Di Biase innesca Minaj in profondità, palla dentro dall’out di destra e Baldini in contro balzo incrocia un diagonale perfetto rasoterra (1-2). FVS richiesto dai giallorossi per una trattenuta in area, in mischia, ma l’arbitro non ravvisa gli estremi per il rigore al quarto d’ora. Nesci colpisce da per terra, in area piccola, al 22′ ma il portiere ospite si oppone. Terza segnatura del Carpi con Lombardi, colpo di testa su schema da corner al 25. Si arriva al 49esimo ma il risultato rimane invariato.

Dopo il triplice fischio, il Bra è andato a prendersi i cori di incitamento e gli applausi dei propri tifosi (giunti con un pullman in Liguria, nonostante la serata feriale e i tanti km di strada da percorrere).

Sabato 18 ottobre (ore 17,30) Pianese-Bra al “Comunale” di Piancastagnaio.

Bra: Renzetti, Cannistrà, Sganzerla, Tuzza, Di Biase (29′ st Dimatteo), Pautassi, Minaj, De Santis, Nesci (38′ st Cucciniello), Brambilla (24′ st La Marca), Baldini.

A disp: Franzini, Menicucci, Rottensteiner, Chiesa, Lionetti, Morleo, Corsi, Maressa, Rabuffi, Chiabotto, Chianese.

Allenatore: Fabio Nisticò.

Carpi: Sorzi, Verza (19′ st Rigo), Zagnoni, Figoli (29′ st Pietra), Panelli (19′ st Lombardi), Cecotti, Casarini, Rossini, Sall (40′ st Stanzani), Rosetti, Cortesi (29′ st Arcopinto).

A disp: Scacchetti, Perta, Tcheuna, Mahrani, Forte, Toure, Pitti, Visani.

Allenatore: Stefano Cassani.

Arbitro: Bozzetto di Bergamo (assistenti: Posteraro di Verona e Cerrato di San Donà di Piave; quarto ufficiale: Restaldo di Ivrea; operatore FVS: El Hamdaoui di Novi Ligure).

Marcatori: 5′ pt Panelli (C). 41′ pt Cortesi (C), 8′ st Baldini (B), 25′ st Lombardi (C).

Note: serata fresca, terreno di gioco in erba sintetica; 139 spettatori con 44 tifosi giunti da Bra e 30 da Carpi. Ammoniti Di Biase (B), Figoli, Panelli, Rossini (C).