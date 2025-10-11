Pallapugno: Massimo Vacchetto batte il fratello Paolo e porta la finale Scudetto alla “bella”

Si è appena concluso il ritorno della finale Scudetto 2025. La sfida, andata in scena allo sferisterio di Cortemilia, ha visto trionfare la formazione di casa, capitanata da Massimo Vacchetto, che ha battuto la Terre del Barolo Albese del fratello Paolo per 11-3

Il primo tempo si era concluso sul 7-3 per i padroni di casa.

La Marchisio Nocciole Cortemilia ha dunque pareggiato il conto, rispondendo al successo albese di gara uno e portando la sfida alla cosiddetta “bella”.

L’andata, giocata al “Mermet” di Alba sabato 4, si era decisa al ventunesimo gioco e a prevalere era stata la formazione di casa con il risultato di 11-10, al termine di un match ricco di emozioni e ribaltamenti.

Appuntamento dunque al prossimo week end con la “bella” della finale Scudetto 2025.

Massimo Vacchetto proverà a sfruttare l’inerzia della sfida e a conquistare il suo ottavo Scudetto, sigillo che lo porterebbe al secondo posto di tutti i tempi insieme allo storico Augusto Manzo (8 Campionati Italiani per lui). Per Cortemilia si tratterebbe del quarto titolo.

L’Albese dovrà invece archiviare velocemente la sconfitta odierna; Paolo Vacchetto cercherà di aggiudicarsi il suo secondo Scudetto consecutivo (e della carriera), dopo il trionfo della passata stagione sempre ai danni del fratello maggiore Massimo. Per Alba si tratterebbe del ventesimo Campionato Italiano.

Marchisio Nocciole Cortemilia – Terre del Barolo Albese

MARCHISIO NOCCIOLE CORTEMILIA: Massimo Vacchetto, Giulio Cane, Francesco Rivetti, Marco Parussa. Dt: Gianni Rigo.

TERRE DEL BAROLO ALBESE: Paolo Vacchetto, Bruno Campagno, Alessandro Veglio, Francesco Pola. Dt: Gianluca Busca, Domenico Raimondo.

Arbitri: Piera Basso, Ivan Montanaro e Gabriella Meistro.

IN AGGIORNAMENTO