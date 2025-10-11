Cuneo continua a sorridere: battuto anche il Cannes 3-1 nell’amichevole post-presentazione

La festa di Cuneo non si ferma. Dopo la presentazione ufficiale della squadra, la MA Acqua S. Bernardo di Matteo Battocchio regala un’altra vittoria al proprio pubblico superando 3-1 il Cannes in un’amichevole di alto livello, utile per testare condizione e intese in vista dell’imminente campionato.

I piemontesi mostrano personalità e concretezza, imponendosi grazie a una netta superiorità a muro (14-7) e a una regia precisa di Michele Baranowicz. Buone notizie anche dai singoli: l’opposto francese Feral chiude con un ottimo 55% in attacco, mentre Ivan Zaytsev, pur alternando momenti positivi e qualche difficoltà in attacco, si fa valere con il servizio e nei momenti chiave del match.

Il primo set è un monologo cuneese: 61% di attacco di squadra, 4 muri a 1 e un Feral devastante (71%). Cuneo prende il controllo a metà parziale (16-13) e chiude 25-21. Reazione del Cannes nel secondo, dominato dai francesi 15-25 complice un calo d’efficacia dei biancoblù, con attacco fermo al 32%.

Nel terzo set la squadra di Battocchio ritrova ritmo e concentrazione: Zaytsev trascina con un turno efficace al servizio, Codarin e Sedlacek alzano il muro e gli errori dei transalpini fanno il resto (25-18). Anche nel quarto parziale Cuneo parte forte e gestisce con autorità: Feral e Sedlacek mettono punti pesanti, Codarin sigla muri decisivi e Copelli firma il 23-16. Il punto finale è ancora di Feral, per un altro 25-18 che sancisce il 3-1 conclusivo.

Segnali incoraggianti dunque per la MA Acqua S. Bernardo, che si prepara all’inizio della stagione ufficiale con entusiasmo, solidità e la consapevolezza di poter contare su un gruppo già ben rodato.