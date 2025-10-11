 / Volley

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Volley | 11 ottobre 2025, 20:56

Cuneo continua a sorridere: battuto anche il Cannes 3-1 nell’amichevole post-presentazione

La MA Acqua S. Bernardo conferma le buone sensazioni della preseason: solidità a muro, un Feral brillante e uno Zaytsev incisivo al servizio trascinano i piemontesi verso l’esordio in campionato

Lorenzo Codarin si porta verso la linea di battuta

Lorenzo Codarin si porta verso la linea di battuta

La festa di Cuneo non si ferma. Dopo la presentazione ufficiale della squadra, la MA Acqua S. Bernardo di Matteo Battocchio regala un’altra vittoria al proprio pubblico superando 3-1 il Cannes in un’amichevole di alto livello, utile per testare condizione e intese in vista dell’imminente campionato.

I piemontesi mostrano personalità e concretezza, imponendosi grazie a una netta superiorità a muro (14-7) e a una regia precisa di Michele Baranowicz. Buone notizie anche dai singoli: l’opposto francese Feral chiude con un ottimo 55% in attacco, mentre Ivan Zaytsev, pur alternando momenti positivi e qualche difficoltà in attacco, si fa valere con il servizio e nei momenti chiave del match.

Il primo set è un monologo cuneese: 61% di attacco di squadra, 4 muri a 1 e un Feral devastante (71%). Cuneo prende il controllo a metà parziale (16-13) e chiude 25-21. Reazione del Cannes nel secondo, dominato dai francesi 15-25 complice un calo d’efficacia dei biancoblù, con attacco fermo al 32%.

Nel terzo set la squadra di Battocchio ritrova ritmo e concentrazione: Zaytsev trascina con un turno efficace al servizio, Codarin e Sedlacek alzano il muro e gli errori dei transalpini fanno il resto (25-18). Anche nel quarto parziale Cuneo parte forte e gestisce con autorità: Feral e Sedlacek mettono punti pesanti, Codarin sigla muri decisivi e Copelli firma il 23-16. Il punto finale è ancora di Feral, per un altro 25-18 che sancisce il 3-1 conclusivo.

Segnali incoraggianti dunque per la MA Acqua S. Bernardo, che si prepara all’inizio della stagione ufficiale con entusiasmo, solidità e la consapevolezza di poter contare su un gruppo già ben rodato.

Cesare Mandrile

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium