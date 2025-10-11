Bianca Guaccero, è morto il papà Ettore: "Ti amerò per sempre"

(Adnkronos) - "Ti amerò per sempre". Con queste parole, condivise in una Instagram story, Bianca Guaccero dice addio al papà Ettore, morto ieri, venerdì 10 ottobre, all’età di 81 anni. Oggi, come riporta il Corriere di Bari, alle 16, si svolgeranno i funerali nella parrocchia di San Leone Magno di Bitonto.

Bianca Guaccero ha sempre parlato del rapporto speciale che aveva con il papà. Durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle nella scorsa edizione, l’attrice ha voluto dedicare la sua prima performance al genitore: “Io e mio papà abbiamo un rapporto bellissimo, lui ha sempre creduto in me e mi ha dato la forza di affrontare tantissimi ostacoli nella mia vita”, aveva spiegato la conduttrice.

Bianca aveva parlato di un periodo difficile legato ai problemi di salute del padre: “Io vivevo a Milano per lavoro. Un giorno chiamai i miei genitori e chiesi a mia mamma di passarmi mio papà ma lei mi disse perché non c'era: l'avevano trasportato d'urgenza in ospedale perché aveva avuto delle complicanze al cuore”. "Dopo questa notizia - aveva ricordato Guaccero - lasciai Milano e partii subito per tornare a Bitonto. Ho pianto per tutte le 14 ore del viaggio e continuavo a chiamare l'ospedale per avere notizie di papà. Quando arrivai, entrai nella sala dov'era ricoverato e lo vidi pieno di fili e tubicini e questa immagine non la dimenticherò mai. Papà, poi, si riprese e ora sta benissimo. Io non glielo dico spesso ma lo amo e lo ringrazierò per sempre per tutto ciò che ha fatto per me”. Questo il racconto della conduttrice.