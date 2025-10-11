 / 

Germania, spari nella piazza del mercato a Giessen: assalitore in fuga

Germania, spari nella piazza del mercato a Giessen: assalitore in fuga

(Adnkronos) - Una persona ha aperto il fuoco nella piazza del mercato di Giessen, in Germania, provocando il ferimento di diverse persone, ha reso noto un portavoce della polizia locale. I colpi sono stati esplosi poco dopo le tre del pomeriggio. L'assalitore, che avrebbe aperto il fuoco contro le persone che si trovavano in una agenzia di scommesse, è riuscito a fuggire.  

Un portavoce della polizia ha detto che non sembrano esserci pericoli per gli abitanti della cittadina dell'Assia, anche se l'assalitore non è stato ancora fermato.  

 

 

