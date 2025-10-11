 / 

Roma, 39enne ucciso a coltellate in strada a Grottarossa: un fermo

(Adnkronos) - Omicidio nella mattina di oggi, sabato 11 ottobre, a Largo Sperlonga in zona Grottarossa a Roma. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni un 39enne senegalese è stato accoltellato mentre stava litigando con la compagna in strada. L’uomo è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato all’ospedale San Pietro dove è deceduto.  

Il presunto aggressore è stato individuato dalla polizia poco dopo in via Carlo Pirzio Biroli e si trova ora in stato di fermo in questura, dove gli investigatori stanno ascoltando testimoni. Le indagini sono affidate alla Squadra mobile in collaborazione con il Distretto di Ponte Milvio.  

 

