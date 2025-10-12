Nucetto riconosce il “Cece d'oro” a Paolo Bongioanni alla 20esima edizione della festa e inaugura il nuovo Polo Museale

Nucetto premia con il “Cece d'oro” l'assessore regionale Paolo Bongioanni. La Festa del Cece giunta alla sua 20esima edizione è stata inaugurata nella giornata di oggi, domenica 12 ottobre di fronte a un'ampia partecipazione di pubblico.



Nucetto, uno dei presìdi Slow Food più rappresentativi dell’Alta Val Tanaro, al Parco Gurei ha celebrato non solo l’eccellenza del prodotto locale ma anche la riqualificazione del territorio, con il taglio del nastro del rinnovato Polo Museale presso la stazione ferroviaria.

Il riconoscimento all’assessore regionale all’Agricoltura si fonda sulla sua presenza costante sul territorio, la competenza e la disponibilità dimostrate negli anni.

Sui social, Bongioanni ha commentato con orgoglio il riconoscimento ricevuto:

“Un premio che mi rende orgoglioso. Grazie al sindaco Ezio Dho per questo gesto di stima e per l’impegno costante con cui lavora alla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze. Questo riconoscimento rappresenta per me un incentivo a continuare a credere nel Piemonte, nelle sue comunità e nelle persone che ogni giorno fanno vivere le nostre tradizioni”.

La Festa del Cece è proseguito nel pomeriggio e nei prossimi giorni con appuntamenti gastronomici, culturali e musicali dedicati alla promozione delle produzioni locali e alla valorizzazione dell’identità agricola e sociale del territorio nucettese.