Buona la prima del KODOKAN Cuneo alla Coppa Città di Asti

Bella giornata di sport e soddisfazioni per il Kodokan Cuneo, che ha partecipato con un gruppo di giovani atleti alla Coppa Città di Asti, manifestazione che ha visto in gara circa 500 judoka provenienti anche da fuori regione.

Per molti è stata una delle prime esperienze ufficiali della nuova stagione, e i risultati non sono mancati.

Nella categoria Esordienti B, Emanuele Dutto ha chiuso al 9° posto, mostrando grinta e determinazione nonostante fosse solo alla sua seconda gara ufficiale. Dopo un inizio difficile, ha combattuto bene nel recupero, sfiorando la vittoria.

Nella categoria Esordienti A, doppio oro per Matteo Mandrile e Aurora Dell’Aquila. Matteo ha dominato tutti e tre i suoi incontri, vincendo in pochi secondi grazie a tecnica e concentrazione. Aurora, unica nella sua categoria, ha comunque ben figurato e si è aggiudicata il primo posto.

Nel pomeriggio è stato il turno dei pre-agonisti, con i fanciulli: Valentino Dutto, Mia El Kassas, Nicolò Insolia e Marco Rossi, tutti al 3° posto. Per alcuni di loro era una delle prime esperienze sul tatami, e il risultato conferma l’impegno e la voglia di crescere del gruppo.

Tra i ragazzi, ottima prestazione di Francesco Battaglia, che ha conquistato il 1° posto vincendo tre combattimenti molto combattuti contro avversari di buon livello.

Nel complesso, una giornata positiva per il Kodokan Cuneo: una delle prime uscite ufficiali della stagione, utile per riprendere confidenza con la gara dopo la pausa estiva e per misurare i progressi del lavoro in palestra. Un inizio incoraggiante che lascia ben sperare per i prossimi appuntamenti.

Risultati COPPA CITTÀ DI ASTI

Categoria Esordienti B

DUTTO EMANUELE 9° class.

Categoria Esordienti A

MANDRILE MATTEO

DELL' AQUILA AURORA

Categoria Fanciulli

DUTTO VALENTINO

EL KASSAS MIA

INSOLIA NICOLÒ

ROSSI MARCO

Categoria Ragazzi