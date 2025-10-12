“Aquiloni nella tempesta”, l’esperienza del Covid-19 raccontata a più voci

Le conseguenze del Covid-19 sono di natura sia sanitaria sia psicologico-sociale. Su queste ultime, il libro “Aquiloni nella tempesta”, Edizioni MILLE, raccoglie testimonianze di cittadine e cittadini di diverse categorie a distanza di cinque anni dal sorgere dell’epidemia.

L’erboristeria “Mille foglie” di Cuneo (via Monsignor Bologna, n. 5) ospiterà il 16 ottobre alle ore 18,00 un incontro sul tema, prima occasione in Piemonte per proporre un dialogo serio e aperto su un tema piuttosto travagliato. Elisa Bertinato e Fernanda Mazzoli, due insegnanti del Pesarese-Urbinate, hanno lanciato nei canali social un questionario al quale hanno risposto in maniera meditata 42 persone: quelle che se la sono sentita di tornare con la memoria a quel periodo, contrassegnato da interrogativi e da decisioni a volte drammatici, e di autorizzare poi la pubblicazione della loro testimonianza.

Le scelte di ciascuno nate nella pandemia hanno creato fratture nei rapporti familiari, professionali e amicali, in buona parte non ancora ricucite. Il libro le descrive e tenta di aprire il confronto fra chi, forzatamente, è stato incasellato nelle definizioni di “provax” o “novax”.

All’incontro interverranno tre degli autori di “Aquiloni nella tempesta”: Guido Fea, fossanese, analista informatico, Alessia Garda, torinese, insegnante di filosofia, Maria Antonietta Bàlzola, milanese, psichiatra. Modererà il dibattito, fra loro e con il pubblico, l’editore Antonio R. Labanca.