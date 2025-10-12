Cuneo, Nazareno Coppola presenta "L'arcobaleno di Sofia " a San Rocco Castagnaretta

L" associazione La Via per Tutti Odv propone un incontro con lo scrittore Nazareno Coppola autore della serie STORIE DI VITA con la quale apre uno sguardo positivo su varie realtà della vita.



"Ho imparato ad aspettare"

"La mia alba"

"L' arcobaleno di Sofia" sono i tre libri prodotti e reperibili su Amazon.



La presentazione dell' ultima opera letteraria: L' arcobaleno di Sofia presso la sede dell' Associazione, giovedì 16 ottobre, è l' occasione per ascoltare un avvincente oratore e riflettere con lui su particolari esperienze di vita.

È anche il pretesto per alzare lo sguardo e aprire il cuore nel saper "accogliere il domani con le sue sfide".



L' Associazione la Via per Tutti ha sede nel villaggio La Via a San Rocco Castagnaretta in via del Mulino, 45, dove dal 2008 vivono portatori di handicap in autonomia o con la loro famiglia in cohousing con altre famiglie in un progetto di inclusione e integrazione approvato dal Comune di Cuneo e dalla Regione Piemonte.