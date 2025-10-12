Monticello d’Alba tra i “Paesi tuoi” di Cesare Pavese

Venerdì 17 ottobre alle ore 20.45, nella Sala Incontri di Monticello Borgo, si terrà una conferenza del professor Valter Boggione, dedicata al primo importante romanzo di Cesare Pavese “Paesi tuoi”.

Ordinario di Letteratura italiana e Presidente del Corso di Laurea in Lettere del Dipartimento di Studi Umanistici, presso Università di Torino, l’esperto dialogherà con il professor Livio Margiaria, in un appuntamento che offrirà l’occasione per riscoprire uno dei romanzi più intensi dello scrittore piemontese, mettendo al centro il ruolo del paesaggio come elemento vivo e simbolico della narrazione.

Pavese non concepiva mai l’ambientazione come semplice sfondo: nei suoi romanzi le colline, le cascine e i campi diventano specchio della condizione umana, parte integrante della sua visione morale e poetica.

Particolare attenzione sarà dedicata al legame tra il romanzo “Paesi tuoi” e Monticello d’Alba, luogo che Pavese conobbe viaggiando frequentemente lungo la linea ferroviaria Alba–Torino. È plausibile che, osservando dalle carrozze il profilo collinare del paese — con i versanti coltivati a vigne e la cascina di Roncaglia isolata sul crinale e visibile ancora oggi dal treno — lo scrittore abbia tratto ispirazione per l’ambientazione di Paesi tuoi, fissando nella memoria quel paesaggio che unisce realtà e mito.

Monticello in “Paesi tuoi” funziona su due livelli: da un lato come riferimento geografico concreto, dall’altro come luogo simbolico, trasfigurato in mito e archetipo. È il punto in cui il paesaggio reale e la memoria collettiva si sovrappongono al paesaggio interiore ed eterno che Pavese costruisce nella sua scrittura.

L’incontro è a ingresso libero fino a esaurimento posti.