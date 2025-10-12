Calcio Eccellenza: il Cuneo torna alla vittoria. Al Paschiero batte il Pro Villafranca 2-0

L’AC Cuneo 1905 batte il Pro Villafranca e torna alla vittoria dopo lo stop di domenica scorsa.

Decidono la sfida, valevole per la sesta giornata del campionato di Eccellenza, le reti di Regolanti e Nacci su rigore.

Il Cuneo arrivava dal pareggio a reti bianche sul campo del Savio Asti, pari preceduto da tre vittorie consecutive. Il Pro Villafranca nell’ultima giornata aveva invece ottenuto il primo successo stagionale, dopo aver ottenuto tre pareggi nelle prime quattro di campionato.

LA CRONACA:

Fischio d’inizio alle ore 15:36 allo stadio “Fratelli Paschiero”. Padroni di casa in maglia blu con pantaloncini bianchi mentre gli ospiti con la divisa rossa.

Primo quarto d’ora di sostanziale equilibrio con la prima vera occasione che arriva al 14’, quando gli ospiti ci provano con il colpo di testa di Kankam (un metro alto sulla traversa). Il Cuneo reagisce immediatamente e al 16’ trova il gol del vantaggio con Regolanti: il numero 10 non può fallire la battuta a rete sull’ottimo cross di Gyimah. Il match prosegue senza grandi emozioni. Il Cuneo, nonostante i numerosi errori, riesce spesso ad affacciarsi nell’area avversaria, senza però mai arrivare al tiro. Il Villafranca prova a rendersi pericolosa al 35’ con il tiro dai 30 metri di Bacco. La conclusione viene deviata e sugli sviluppi del corner successivo gli astigiani ci riprovano con Foschi. Gli ospiti insistono e Kankam va nuovamente vicino al gol, sempre di testa (39’). Sul finire del primo tempo grande occasione per il Villafranca con Gennari che, sul calcio d’angolo battuto da Bacco, fallisce il tap in da pochi passi. Il direttore di gara non concede recupero e manda le due squadre negli spogliatoi.

I padroni di casa ripartono bene e al 49’ hanno la possibilità di raddoppiare con il potente tiro di Gyimah che scheggia la traversa. Nella ripresa il canovaccio però non cambia: le due formazioni si dividono il possesso palla ma, complici i troppi errori di entrambe, non si rendono pericolose. Al 65’ i ragazzi di Bosticco hanno l’ennesima occasione con il solito Kankam di testa. Al 70’ Angeli viene lanciato in profondità, entra in area e viene atterrato da Foschi: per l’arbitro è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Nacci che con freddezza trasforma perfettamente il penalty, per lui sesto sigillo stagionale. Al 77’ il solito Nacci manca la conclusione dopo un buon recupero di palla di Angeli. Il Villafranca prova più volte a riaprire l’incontro, senza però trovare il meritato gol. Al 89’ Neri tenta la botta da fuori, mancando di poco il bersaglio. Il direttore di gara concede tre minuti di recupero, al termine dei quali fischia il termine della partita. Allo stadio “Fratelli Paschiero” finisce 2-0 per i ragazzi di mister Bianco.

Il Cuneo sale a 13 punti in classifica, mentre il Villafranca rimane a quota 6.

Prossimo appuntamento per il Cuneo domenica 19 ottobre sul campo del Centallo, fischio d’inizio alle 15:30.

TABELLINO:

CUNEO – PRO VILLAFRANCA 2-0

Cuneo (4-3-1-2): Cavalieri, Magnaldi (90’ + 1 Giraudo E.), Nacci (82’ Ghibaudo), Regolanti (59’ Galfrè), Gyimah (66’ Caristo), Silvestro, Scotto, Rastrelli, Rizzo, Angeli, Tall. A disposizione: Aime, Bernardi, Giraudo F., Bianco, Sadrija. Allenatore: Danilo Bianco

Pro Villafranca (3-5-2): Cecchetto, Foschi (71’ Mingozzi), Espinoza Vargas (82’ Rosso), Labardo (56’ Silvestri), Di Savino, Venturello, Neri, Gennari (56’ Guida), Idahosa, Bacco, Kankam (79’ Cagliotti). A dispozione: Barmaz, Brusa, Mingozzi, Derelitto. Allenatore: Giuseppe Bosticco

Gol: Regolanti 16’ (C), Nacci 70’ rig. (C)

Ammoniti: Foschi (V)

Espulsi: nessuno

Angoli: Cuneo 4 – Villafranca 6

Arbitro: Matteo Saedda di San Donà di Piave coadiuvato dagli assistenti Luigi Mancullo di Albra Bra e Vittorio Tropea di Alba Bra