Frabosa Sottana, il Comitato provinciale FISI ha premiato i migliori "pulcini e children" nella stagione 2024-2025

Sabato 11 ottobre al Gala Palace di Frabosa Sottana si sono svolte le premiazioni del Comitato provinciale della FISI di Cuneo per la stagione 2024-2025. Sono stati consegnati i riconoscimenti agli atleti che si sono distinti a livello nazionale e nei campionati provinciali di sci alpino, sci nordico e biathlon. Tra le autorità presenti il Consigliere federale della FISI Pietro Marocco, l’allenatore responsabile del Gruppo Giovani delle squadre nazionali di sci alpino Paolo Deflorian, il Sindaco di Frabosa Sottana, Andrea Bertolino, i Consiglieri del Comitato FISI Alpi Occidentali Gianluca Barale, Davide Castoldi e Roberto Saracco, il Presidente del Comitato provinciale FISI di Cuneo, Paolo Giordano e i Consiglieri Chiara Bergonzo, Debora Morzenti, Mauro Tomatis ed Enrico Dho.

I vincitori della Coppa provinciale di sci alpino per la categoria Baby sono Katharina Kienl dell’Equipe Limone e Stephan Mesiti del Mondolè Ski Team, per la categoria Cuccioli Lea Destefanis dell’Equipe Limone e Marco Menardi dello Sci Club Limone. Il pettorale rosso è stato invece indossato da Camilla Maria Giachino dello Sci Club Limone, Edoardo Cairoli dell’Equipe Limone, Maya Veronica Demurtas del Mondolè Ski Team e Alexandre Pierre Bernard Gest dello Sci Club Limone. Tra i Ragazzi la Coppa provinciale è stata vinta da Anna Lanzavecchia dell’Equipe Limone e Romeo Calcagno del Mondolè Ski Team. Tra gli Allievi primi Emma Castagnola del Mondolè Ski Team e Mattia Palombo dell’Equipe Limone. I pettorali rossi hanno premiato le prestazioni di Margherita Sartoris dell’Equipe Limone, Romeo Calcagno del Mondolè Ski Team, Benedetta Raineri dello Sci Club Limone (premiata anche per i risultati a livello nazionale) e Natinael Cioffi dello Sci Club Val Vermenagna.

Per lo sci nordico tra i Ragazzi i primi delle graduatorie sono Beatrice Lai e Lorenzo Crimaldi dello Sci Club Entracque Alpi Marittime. Tra gli Allievi i primi classificati sono Elena Carletto e Jonathan Giordano dello Sci Club Entracque Alpi Marittime. Per le medaglie conquistate nei Campionati Italiani Allievi a Barrea sono stati citati e premiati Viola Camperi. Lucia Delfino, Lucia Brocchiero, Nicola Giordano, Elena Carletto, Cloe Giordano, Giacomo Maurino e Leonardo Brondello.

Per il biathlon tra gli Allievi primi Mattia Bagnis dello Sci Club Valle Ellero e Beatrice Lai dell’Entracque Alpi Marittime, mentre tra i Ragazzi si sono imposti Gioele Pellegrino e Desirée Aime dell’Entracque Alpi Marittime. I riconoscimenti per i risultati ottenuti nel Campionati Italiani sono andati a Gioele Pellegrino, Elia Scapin (Entracque Alpi Marittime), Giovanni Risso (Entracque Alpi Marittime), Jonathan Giordano (Entracque Alpi Marittime), Liam e Joei Lisciandrello (Valle Pesio), Cloe Giordano (Entracque Alpi Marittime), Elena Carletto (Entracque Alpi Marittime) e Giada Grosso (Entracque Alpi Marittime).