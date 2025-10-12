Ginnastica artistica: medaglie d'oro per Delfino e Pancera, argento per Hadouz

Si è svolta, sabato 11 ottobre 2025, la prima prova del Campionato Regionale Gold Junior e Senior di Ginnastica Artistica Femminile. Una giornata ricca di emozioni e risultati eccellenti per le ginnaste della Cuneoginnastica, grandi protagoniste della competizione.

A brillare nella categoria Junior 1 è stata Jennifer Pancera, che si è imposta con una gara impeccabile, senza sbavature, conquistando il primo posto nel concorso generale. Precisa e brillante su tutti gli attrezzi — volteggio, parallele, trave e corpo libero — Jennifer ha portato a termine delle prove precise e di ottimo valore. Per lei anche quattro medaglie di specialità: oro alla trave , argento alle parallele ed al corpo libero, bronzo al volteggio. Un inizio di stagione davvero promettente per la giovane cuneese.

Nella categoria Junior 2, in gara altre due atlete della Cuneoginnastica: Asia Delfino e Sara Hadouz, entrambe protagoniste di prestazioni solide e competitive. Asia ha chiuso al terzo posto nel concorso generale, dimostrando grande tecnica ed esplosività a tutti gli attrezzi ma soprattutto al volteggio, dove ha eseguito due salti di alta difficoltà — uno Yurchenko teso e uno Tsukahara teso — che le sono valsi l’oro di specialità. A completare il bottino per lei anche il bronzo alle parallele.

Prestazione di alto livello anche per Sara Hadouz, che ha sfiorato il podio nel concorso generale, fermandosi a pochissimi centesimi dalla compagna. Splendido il suo esercizio al corpo libero, dove ha stoppato la diagonale del doppio salto raccolto indietro ottenendo così il bonus, realizza il suo record personale di 11.750 punti e la medaglia d’argento di specialità. Per lei anche l'argento alla trave, a coronamento di una prova completa e determinata.

Grazie ai punteggi ottenuti — entrambi superiori ai 43 punti nel concorso generale — sia Asia Delfino che Sara Hadouz conquistano l'ammissione al ripescaggio nazionale del prossimo mese per poter poi conquistare il lasciapassare per la finale nazionale.

Un primo appuntamento di stagione che lascia ben sperare per il prosieguo del campionato, in attesa del del ritorno in campo della caragliese Alissa Frakulla ancora ai box per recupero da un infortunio ma attesa per la seconda prova in programma nelle prossime settimane.

Grande soddisfazione dunque per la Cuneoginnastica, che conferma il valore del proprio vivaio e la qualità del lavoro svolto in palestra.