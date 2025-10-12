Salmour: da domani due giorni di rifacimento della segnaletica delle strade

Domani, lunedì 13 ottobre, inizieranno a Salmour i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale di viabilità comunale.

Molte saranno le strade coinvolte per le operazioni: via Vittorio Emanuele, dall'incrocio di via Sant'Andrea fino alla rotonda di via Monte Bianco, via della Rocca; via Monte Bianco fino a piazza Donatori del Sangue; via Monte Rosa; via delle Aie e piazza Giovanni Massimino.

I lavori riprenderanno infine dalla tarda mattinata di martedì 14 e saranno interessate le zone del cimitero; frazione Sant'Antonino; Via Roma (sul lato della pista ciclabile) e via del Bricco.

Al termine di tutti i piccoli cantieri, i cittadini potranno nuovamente utilizzare i parcheggi per i loro veicoli.

In generale gli operatori in azione in tutto il paese potrebbero creare rallentamenti nei vari tratti di percorrenza.