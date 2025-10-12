Volley A1F. Cuneo lotta ma non basta. Conegliano chiude 3-0, ma che brividi nel finale!

Seconda giornata di campionato per la Honda Cuneo Granda Volley e subito scontro contro una delle corazzate del campionato. Dopo l’esordio contro Macerata, le Gatte di coach Salvagni hanno infatti incontrato le stelle della Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano al Palaverde di Villorba.

Un match tutt’altro che semplice, in cui le Pantere di coach Santarelli hanno fatto valere la propria superiorità soprattutto nei primi due parziali. Il 3-0 finale per le venete però non racconta tutto il match.

Nel terzo parziale, nonostante lo svantaggio per 2-0 e un 24-19 che sembrava chiudere i giochi, le Gatte sono riuscite ad annullare tutti e 5 i match point, approdando sul 24 pari. Le Pantere hanno poi dato la zampata finale, ma le biancorosse hanno dimostrato carattere, concentrazione e grande determinazione.

A inizio match Cuneo schiera lo stesso starting six già scelto con Macerata: Signorile, Diop, Cecconello, Keene, Pritchard, Pucelj, Bardaro. Santarelli risponde con Wolosz, Haak, Lubian, Fahr, Gabi, Zhu, De Gennaro.

Partenza sprint di Conegliano che allunga subito 4-0 costringendo coach Salvagni a fermare il gioco. Le Pantere però sono incontenibili e prendono il largo, 8-2, ma le Gatte non mollano. Il pallonetto di Keene sblocca Cuneo, Pritchard al servizio piazza due ace (8-6), ma gli errori e la solidità di Conegliano riportano il divario sul +4 (12-8). Cuneo si rifà sotto e recupera fino a -1, 12-11, ma Haak e compagne ristabiliscono le distanze, 15-11. Nonostante qualche errore di Conegliano, le Gatte non riescono a colmare il gap e il set si chiude 25-18, con Haak protagonista.

Formazioni confermate nel secondo parziale. Break Cuneo con Pucelj, subito ripreso dalle padrone di casa, 3 pari, poi Imoco allunga 6-4 e doppio ace Haak: coach Salvagni ferma il gioco. 8-4 ma le Gatte non mollano e recuperano, arrivando fino a -1, 10-9. Entrano Daalderop e Sillah che danno nuova spinta e Conegliano allunga fino al 20-14 con un gioco più preciso e aggressivo, chiudendo poi 25-16.

Terzo set con dentro Sillah per Gabi e Rivero in banda con Pritchard come opposto per Diop. Partenza forte di Cuneo con Rivero che al servizio piazza due ace, 2-6. Serve Haak per sbloccare Conegliano, che con gli attacchi della svedese e Sillah, recupera e passa avanti, 9-8. Scambi combattuti e squadre che impattano sul 10, poi Imoco allunga 14-10. Rivero tiene viva Cuneo, ma le venete spingono sull’acceleratore e allungano ancora, 16-11 e 19-14.

Le biancorosse rosicchiano ancora qualche punto, ma Conegliano allunga ancora 22-17 e 24-19. La partita sembra finita, ma le Gatte non ci stanno e annullato tutti e 5 i match point, con Keene al servizio che piazza due ace vitali e rimette tutto in discussione. Serve ancora Haak per sbloccare Conegliano e poi l’errore di Rivero consegna set e partita alle avversarie.

Premiata MVP del match Isabelle Haak, grande protagonista della partita, che ha chiuso con 26 punti. Per le Gatte si sono distinte invece Pucelj con 14 punti, Pritchard e Keene con 7 e Rivero, messa in campo solo nel terzo set, con 6.

Nessun punto, dunque, per le Gatte, ma resta la consapevolezza di aver messo in difficoltà una corazzata come Conegliano. Nel finale si è vista infatti una bella prova di carattere, che potrà rivelarsi preziosa in vista dei prossimi impegni stagionali.

Le biancorosse avranno però subito l’occasione di tornare in campo. Mercoledì infatti le Gatte calcheranno nuovamente il taraflex per affrontare la Savino Del Bene Scandicci e lo farà al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta, davanti ai propri tifosi e appassionati. Prossimo appuntamento quindi mercoledì 15 ottobre per la prima partita in casa della stagione. Inizio alle 20:30.

IL MATCH IN PILLOLE

PRIMO SET

Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano: al palleggio Wolosz opposta a Haak, centrali Lubian e Fahr, in banda Gabi e Zhu, libero De Gennaro.

Honda Cuneo Granda Volley: in regia capitan Signorile in diagonale con Diop, al centro Keene e Cecconello, in banda Pritchard e Pucelj, libero Bardaro.

Parte Gabi al servizio, pipe di Pucelj in rete, 1-0. Ancora Gabi, Pritchard out e Haak a segno, 3-0. Murata Diop 4-0, time out Salvagni. Si torna in campo, azione con scambi combattuti ma è ancora Zhu ad andare a segno 5-0. Difesa slash di Conegliano, ne approfitta Cecconello, 5-1. Subito cambio palla con Zhu, seguita da Haak, 7-1. Si sblocca anche Diop contro le mani del muro, 7-2. Ancora cambio palla con Zhu, 8-2. Pallonetto di Keene dietro al muro 8-3. Ace di Pritchard con palla che corre sul nastro, 8-4. Out la palla di Haak, 8-5. Ancora ace di Pritchard, 8-6. Errore Pritchard, 9-6. Azione combattuta chiusa da Gabi, 10-6. Keene in fast e poi suo errore in battuta, 11-7. A segno Pucelj da 4, 11-8. Primo tempo Fahr, 12-8. A segno Diop, 12-9. Pipe out di Zhu, 12-10. Invasione di Gabi in attacco, 12-11. Serve Haak per sbloccare Conegliano, 13-11. Primo tempo di Cecconello out, 14-11. Diagonale stretta di Haak, 15-11, secondo time out Cuneo. Murata Diop e errore di Gabi, 16-12. Prima Fahr e poi Lubian a segno, 18-12. Passa Diop in mezzo al muro, poi sbaglia il servizio, 19-13. Out la fast di Lubian, 19-14. Out il servizio di Pritchard, entra Magnani al suo posto, 20-14. Pucelj contro le mani del muro, 20-15. Haak in pipe, 21-15. Murata ancora Diop, 22-15. Pucelj da 4, 22-16. Signorile sbaglia il servizio, 23-16. Diop contro le mani del muro, 23-17. Ancora a segno Haak, 24-17, entra Martinez per Pucelji. Out Gabi, 24-18 e poi la chiude Haak, 25-18.

SECONDO SET

Formazioni confermate nel secondo set, subito Pucelj da seconda linea, 0-1. Ace di Pucelj, 2-0. Alzata slash di Barbaro finalizzata da Fahr, 2-1. Bissa Haak da due, 3-2. Imprecisione di De Gennaro in difesa, 3 pari. Zhu da prima linea, 4-3. Ace di Fahr su Pucelj, 5-3. A segno Keene, 5-4. Super di Zhu, 6-4. Doppio ace di Haak, 8-4, time out Cuneo. Pucelj da seconda linea, 8-5. Ace di Pritchard, 8-6. Fast di Lubian, 9-6. Keene in fast, 9-7. Entrano Daalderop e Sillah per Gabi e Zhu. Out Sillah, 9-8. Haak in pipe, 10-8. Pucelj sulle mani alte del muro, 10-9. Haak sulle mani del muro, 11-9. Murata Cecconello, 12-9. Errore al servizio di Wolosz, 12-10. Pallonetto di Sillah, 13-10. Ace di Sillah su Bardaro, 14-10. Sbaglia Sillah e entra Koulisiani per Cecconello al servizio ed ace sul nastro: 14-12. Haak in pallonetto, 15-12. Daalderop in banda, 16-12. Errore di Fahr al servizio, 16-13. Ancora Daalderop, 17-13, entra Magnani per Diop. Pritchard a segno, 17-14. Ancora Haak da seconda linea, 18-14. Ace di Daalderop su Pucelj e poi pipe vincente, 20-14, time out Cuneo. Pritchard in pipe, 20-15. Pallonetto di Haak da seconda linea, 21-15. Errore al servizio di Lubian, 21-16. Haak vincente da seconda linea, 22-16. Murata Diop, 23-16. Murata Pucelj, 24-16. Ricezione slash, concretizza Fahr: 25-16.

TERZO SET

Dentro Sillah per Gabi e Rivero dentro in banda con Pritchard come opposto per Diop. Muro di Keene, 0-1. Difesa slash di Cuneo, finalizzata da Zhu, 1-1. Palla a filo chiusa da Cecconello, 1-2. Haak in banda, 2-2. A segno Rivero, 2-3. Ace Rivero, 2-4. Rivero in da seconda linea 2-5. Ancora ace di Rivero, 2-6. Pallonetto di Haak, 3-6. Sillah sulle mani alte del muro, 4-6. Pucelj in banda, 4-7. Pallonetto Sillah, 5-7. Ancora Pucelj sulle mani alte del muro, 5-8. Errore al servizio di Pritchard, 6-8. Murata Pritchard da seconda linea, 7-8. Ace Wolosz, 8-8. Diagonale stretta di Sillah, 9-8. Pucelj da 4, 9 pari. Sillah sopra il numero, 10-9. Out il suo servizio, 10 pari. Ancora Haak, 11-10. Palla out di Rivero, 12-10. Ace di Fahr su Pucelj, 13-10. Sillah in pipe, 14-10, time out Cuneo. Rivero contro il muro sblocca Cuneo, 14-11. Out Rivero in attacco, 15-11 ma si chiama il check. Ace di Haak tra Pucelj e Bardaro, 16-11. Parallela di Pritchard, 16-12. Pipe out di Haak, 16-13. Ace Rivero e doppio cambio Conegliano, entrano Ewert e Adigwe, subito a segno 17-14. Entra anche Daalderop per Zhu. Finalizza Chirichella, 18-14. Sillah a segno, 19-14, time out Cuneo. Primo tempo Cecconello, 19-15. Adigwe out, poi va a segno in pallonetto, 20-16. Adigwe vincente da due, 21-16. Out Pritchard, 22-16. Pucelj a segno, 22-17 e doppio cambio anche per Cuneo, dentro Diop e Allaoui. Adiwge out, 22-18. Sillah vincente, 23-18. Pucelj sulle mani alte nel muro 23-19, Conegliano chiude il doppio cambio. Murata Rivero, 24-19. Out il servizio di Sillah, 24-20. Difesa a filo di Cuneo messa a terra da Cecconello, 24-21. Contrasto a filo rete, lo vince Diop, time out Santarelli. Doppio ace di Keene, 24 pari e secondo time out di Santarelli. Serve Haak per sbloccare Conegliano, 25-24 e entra Magnani. Attacco di Rivero, palla chiamata out, si chiede il check: confermata la decisione arbitrale, 26-24.