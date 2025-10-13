Ceva, il commosso ringraziamento dei familiari di Mauro Michelis

Riceviamo e pubblichiamo:

I congiunti di Michelis Mauro, riconoscenti per la sentita manifestazione di affetto e di stima dimostrata in questa dolorosa circostanza, porgono un commosso ringraziamento a tutte le persone che hanno onorato la memoria del nostro caro Mauro.

Rivolgiamo un grazie particolare al sindaco della Città di Ceva, Fabio Mottinelli, al presidente del gruppo micologico dottor Raviolo Giorgio, al presidente dell’Ama Brenta Ceva Filippo Patetta, ai titolari della ditta EPF e ai colleghi di Claudio, al dirigente e ai professori dell’Istituto Cigna di Mondovì che hanno dato ai compagni di Roberto, la III BMM, la possibilità di partecipare al rito funebre, ai giocatori della categoria allievi dell’ASD GARESSIO, alla dottoressa Rottura Esterina per la sua disponibilità, al signor Piero Viora che con molta dedizione lo ha sempre accompagnato, all’insegnante Paola Conte che con molta amorevolezza ci ha sostenuto.

Chiediamo venia qualora ci fosse stata qualche dimenticanza: nel cuore racchiudiamo con riconoscenza tutti coloro che ci sono stati così vicini!

Simona Macagno, Claudio e Roberto Michelis