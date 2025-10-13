 / Alba e Langhe

Alba e Langhe | 13 ottobre 2025, 16:30

Alba, salvati quattro gattini abbandonati in uno scatolone

L’appello dell'associazione Amici di Zampa per trovare loro una famiglia che li accolga

Quattro gattini di circa due mesi sono stati trovati abbandonati all’interno di uno scatolone e affidati al gattile comunale gestito dall’associazione Amici di Zampa, in località Toppino.
Si tratta di due femmine, entrambe bianche e nere, e due maschi: uno tigrato e uno grigio fumo, quest’ultimo già prenotato. I volontari raccontano che si tratta di cuccioli molto socievoli e abituati al contatto umano, motivo per cui sperano di trovare al più presto una sistemazione stabile.
Le adozioni vengono valutate solo se responsabili e consapevoli.
Il gattile invita inoltre i cittadini a condividere l’appello per aiutare i piccoli a trovare una nuova casa.


Per informazioni è possibile contattare Barbara (335 691 5647) o Paolo (347 592 4197), oppure scrivere su Messenger o Telegram a t.me/Emptin3ss.

Amici di Zampa – Alba, Località Toppino (dietro la Casa Circondariale) - 🔗 Facebook: @amicidizampaAlba

Gabriella Fazio

