Alba, salvati quattro gattini abbandonati in uno scatolone

Quattro gattini di circa due mesi sono stati trovati abbandonati all’interno di uno scatolone e affidati al gattile comunale gestito dall’associazione Amici di Zampa, in località Toppino.

Si tratta di due femmine, entrambe bianche e nere, e due maschi: uno tigrato e uno grigio fumo, quest’ultimo già prenotato. I volontari raccontano che si tratta di cuccioli molto socievoli e abituati al contatto umano, motivo per cui sperano di trovare al più presto una sistemazione stabile.

Le adozioni vengono valutate solo se responsabili e consapevoli.

Il gattile invita inoltre i cittadini a condividere l’appello per aiutare i piccoli a trovare una nuova casa.



Per informazioni è possibile contattare Barbara (335 691 5647) o Paolo (347 592 4197), oppure scrivere su Messenger o Telegram a t.me/Emptin3ss.

Amici di Zampa – Alba, Località Toppino (dietro la Casa Circondariale) - 🔗 Facebook: @amicidizampaAlba