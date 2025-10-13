ATLETICA / La morozzese Adele Roatta è campionessa regionale 5km su strada

Nella splendida cornice del lungo lago di Gravedona e Uniti, sul lago di Como, si è svolta la 5ª edizione del Memorial Mattia Corvi che assegnava i Titoli Regionali Lombardi Assoluti (A/J/P/S)

Adele Roatta si aggiudica il Titolo Regionale categoria Promesse portando il suo PB sui 5km su strada a 17'03"

La gara organizzata magistralmente dall'Atletica Alto Lario è stata vinta dalla bergamasca Marta Zenoni, tesserata per la romana Luiss

La primatista italiana del miglio, "stampa" un eccellente 15:34, crono nettamente migliore del PB (15:52.89) sui 5000m in pista, per dominare il match femminile con 50 secondi di margine su Giulia Cordazzo (La Fratellanza 1874), seconda al traguardo in 16:24.

La terza ragazza all’arrivo è la nuova campionessa lombarda Assoluta: si tratta della valchiavennasca Cristina Molteni, tesserata per l’Atletica Valle Brembana e regina in 16:55 precedendo Adele Roatta (Bracco Atletica), argento in 17:03, e la classe 1987 Laura Nardo (Atl. Lecco Colombo Costruzioni), bronzo in 17:08, con Martina Ghisalberti (Atl. Valle Brembana) quarta in 17:19 e Arianna Di Toma (Atl. Gavirate) quinta con 17:28. Roatta è campionessa lombarda Promesse davanti a Di Toma e a Elisa Rovedatti (Atl. Valle Brembana, 17:33).