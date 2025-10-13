40ª Strafossan da record: ben 5850 le adesioni

Si è svolta la quarantesima edizione dell’iniziativa benefica “Strafossan”, nel weekend dal 9 al 12 ottobre, a Fossano.

La raccolta fondi destinata al sostegno di servizi utili alla comunità – quest’anno le scuole ed associazioni cittadine - ha avuto 5850 adesioni, superando il record del 2024.

Durante le due settimane di promozione dell’iniziativa tantissime persone sono passate alla casetta e la maggior parte ha dato una preferenza per il contributo a sostegno di una scuola, luoghi fondamentali per la formazione dei cittadini di domani e per l’aggregazione di oggi.

Moltissime le associazioni benefiche e sportive che si sono spese nella promozione dell’evento.

Si ringraziano gli sponsor storici Maina, Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, Cassa di Risparmio di Fossano, E.on, Informatica Edp, Asselle Mobili, Viglietta Matteo spa, New Garden2, Sereno Mobili, Hero, Dottori Giorgis, Tipografia Ferrero e Salomone, VDL Olocco, Pieffe, Odk Orsa Drink, Nht Group, Mancardi & Cavallero Assicurazioni, Dentis, Ae Engineering e Ubik libreria e altre oltre 230 attività del territorio che hanno creduto nella Strafossan. Si ringrazia il Comune di Fossano per il sostegno data all’iniziativa. Anche quest’anno la nostra casetta è stata il punto di riferimento per questa edizione. Si ringrazia l’Atletica ’75 per la collaborazione e l’aiuto.

La 22^edizione della Strafossan agonistica è stata un grandissimo successo con il ritorno in pista di circa 380 atleti, in un mattino di forte rilevanza agonistica, con grandi prestazioni ed un bellissimo percorso omologato. La presenza di grandi sponsor come Kahru, Mercatò e Tutto Cioccolato ha reso l’evento unico. Si ringraziano i volontari del Cavo, la polizia locale e l’esercito per la loro pronta ed efficiente presenza lungo tutto il percorso.

Si ringraziano tutti i concittadini che hanno partecipato al Villaggio del Benessere, allestito la domenica mattina da 20 associazioni cittadine presso il Villaggio Sportivo.

Quasi 4000 persone, con sorrisi e voglia di esserci, hanno colorato la grande camminata di domenica 12, documentandola anche tramite le magnifiche foto di Stefania Dobrin che saranno pubblicate sui nostri social. La loro meravigliosa partecipazione è stata dolcemente premiata da Cooperativa Tesori Bio e dall’Azienda Agricola Bodrero di Maddalene, ed allietata dalla Filarmonica Arrigo Boito. Stupenda e molto apprezzata è stata la presenza dei nostri graditi ospiti Marco Berry e Rita Marchisio, complici di simpatici e frizzanti momenti insieme alla conduzione dell’evento fatta da Walter Lamberti e Flavio Bauducco.

La manifestazione ha colorato la città con i bambini e gli insegnati delle scuole fossanesi e dei dintorni che per tutto il weekend hanno percorso le vie alla ricerca dei 70 pannelli celebrativi esposti nelle vetrine della città, creando una grandissima festa spensierata. Le cornici parteciperanno al fantapannelli a novembre 2025. L’edizione Strafossan Dog anche quest’anno è stata un successo, tantissimi gli amici cani che hanno percorso il tragitto da 5km. Con la grandissima collaborazione di Monge, del canile Pinco pallino e dell’Anpa di Bene Vagienna i nostri piccoli amici hanno ricevuto gustosi premi e una ricca donazione verrà fatta per i trovatelli delle nostre città.

Nei prossimi mesi verranno distribuiti i contributi assegnati a scuole ed associazioni ed inoltre saranno distribuiti i contributi principali a “Progetto Liberi di Andare”: favorire il trasporto e l’inclusione sociale dei disabili fossanesi, garantendo la mobilità di chi non può utilizzare i mezzi pubblici; “SOS IPO-IPER” & “MISSIONE SOCCORSO”: educazione sanitaria dedicata a bambini, insegnanti e collaboratori delle scuole primarie di Fossano, per formare il personale e sensibilizzare i bambini sulle emergenze di ipoglicemia, iperglicemia e primo soccorso, grazie alla collaborazione di associazioni locali;“Granda in Rivolta 2025-2026”: promozione di autori letterari emergenti, premiati ma poco noti al grande pubblico, valorizzando tesori culturali nascosti. Inoltre, verranno piantumati nuovi alberi in via Santa Lucia, a prosecuzione del progetto di riforestazione iniziato durante il periodo Covid e, come ormai da anni , a IRCCS Istituto Candiolo Centro Oncologico d'Eccellenza.

ùLa rete di collaborazioni che da anni mantiene viva questa manifestazione ha reso anche la 40^ edizione speciale ed unica. Preziosa è la collaborazione con la ProLoco Genola che complice il tempo atmosferico splendido, con grande prontezza e preparazione, ha cucinato un delizioso pranzo per circa 1900 persone, allestendo una bellissima festa nel piazzale del Palazzetto dello Sport. Invitiamo tutti a cercare le proprie fotografie sui nostri social utilizzando il qr code presente sui pettorali. Al prossimo anno.

Percorso e dettagli della Strafossan 2025 su www.strafossan.it