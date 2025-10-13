A Costigliole Saluzzo un maxi-xilofono per ricordare la maestra Simonetta

La Scuola dell’infanzia di Costigliole ha presentato, nei giorni scorsi, alle famiglie il nuovo maxi-xilofono acquistato in ricordo della maestra Simonetta, figura molto amata da bambini e colleghi.

Durante la piccola cerimonia, i bambini e i genitori hanno potuto provare il nuovo strumento, collocato nel cortile dell’asilo, che da oggi arricchirà le attività musicali e ludiche della scuola.

All’inaugurazione erano presenti la dirigente dell’Istituto Comprensivo Maria Angela Aimone, il sindaco Fabrizio Nasi, l’assessore alla scuola Veronica Capellino, insieme ad alcuni amministratori comunali, alle insegnanti e alle famiglie con i bambini.

Il pomeriggio si è concluso in un clima di festa con una merenda a base di castagne e tè caldo, tra sorrisi, musica e ricordi condivisi nel segno dell’affetto per la maestra Simonetta.