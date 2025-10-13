A Mondovì un laboratorio musicale gratuito con Nitza Rizo

All’interno della programmazione di Diversimili - Festa dei Popoli, venerdì 17 ottobre al Caffè Sociale in Stazione, alle 18, si terrà “Cantiamo? – laboratorio di canto ed espressione vocale”, con Nitza Rizo e il Coro Cattleya.

Questo momento è pensato come spazio di unione e condivisione attraverso la voce: non importa l’esperienza vocale di ognuno, l’obiettivo è creare un momento corale durante il quale ogni partecipante può esprimersi e sentirsi parte di un racconto collettivo.

L’evento rientra nel programma più ampio che valorizza partecipazione, incontro e impegno culturale, e vuole essere un segnale forte: la musica come linguaggio universale, capace di abbattere barriere e favorire il dialogo. Momento clou della rassegna Diversimili è la Festa dei popoli, domenica 19 ottobre (info su mondoqui.it).

Il laboratorio di canto è gratuito ma occorre prenotare al seguente form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei9tk0A0X62QiMzWDk5HilkT-_t4iwsBoimYFc2tOZl9d0AQ/viewform