A Mondovì una campagna educativa dedicata ai cani: in programma anche controllo gratuito del chip

Tre diversi appuntamenti realizzati in collaborazione con l’associazione Gea e il Canile 281 all’interno del bando regionale “Finanziamenti destinati ai Comuni piemontesi per progetti a sostegno di campagne educative, formative e informative sul possesso responsabile di cani” al quale la Città di Mondovì ha aderito, ottenendo un apposito contributo. Si inizierà giovedì 16 ottobre alle ore 20.30 presso la Sala comunale delle Conferenze (corso Statuto 11/D) con l’incontro gratuito “4 zampe in società”, per continuare sabato 25 ottobre dalle ore 14 alle ore 18 e domenica 26 ottobre dalle ore 9.00 alle 13 e dalle 14 alle ore 18 sempre in Sala “Scimè” con il percorso formativo gratuito “Nel mondo del cane” condotto dall’educatrice cinofila Estelo Anghilante (prenotazione obbligatoria al 353.4865093).

Entrambe le iniziative sono rivolte a chi convive con un cane o a chi desidera adottarne uno, per conoscere al meglio il proprio amico a quattro zampe e per imparare a comprenderne i bisogni, favorendo una convivenza serena e diffondendo una maggiore consapevolezza della relazione uomo-cane. Sabato 22 novembre, invece, l’ultimo appuntamento, previsto sempre presso la Sala comunale delle Conferenze dalle 10.30 alle 12.30, sarà dedicato al controllo gratuito del microchip canino, alla luce del recente cambiamento dell’anagrafe nazionale. Un’opportunità pensata per verificare che tutti i dati siano stati trasferiti correttamente e che lo stesso microchip non si sia nel tempo smagnetizzato.

"Tre diversi momenti divulgativi che dimostrano l’attenzione che la Città di Mondovì rivolge da sempre agli animali e al loro benessere, al punto da aver deciso di prendere parte all’apposito bando promosso dalla Regione Piemonte» il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore all’Ambiente, Gabriele Campora -. Tre appuntamenti gratuiti che di fatto diventano propedeutici anche alla frequentazione della nuova area cani in fase di realizzazione nei giardini di via della Cornice, per un intervento finanziato dal Bilancio Partecipato. La testimonianza più tangibile di quanto la città e la comunità stiano lavorando per accrescere la propria attrattività verso i nostri amici a quattro zampe e i loro padroni".