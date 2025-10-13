A Monticello d'Alba riparte l'Anno Accademico dell'Università della Terza Età

Spazio alla conoscenza, allo studio, all'approfondimento di tante materia, ma anche ai momenti di giovialità e viaggi culturali. Tutto questo e tanto altro è racchiuso nelle attività della Università della Terza Età di Monticello d’Alba che LUNEDI’ 3 NOVEMBRE 2024 inaugura il suo 19° Anno Accademico.

Alla cerimonia, che si svolgerà presso il Centro Incontri di via Nantiat a partire dalle ore 15.00, prenderà parte il dottor Gianmario Pozzo con una interessante lezione sulle intolleranze e le allergie.

Ricordiamo che il nuovo anno accademico dell’Uni-tre di Monticello propone un programma ricchissimo e variegato per soddisfare gusti ed esigenze di tutti coloro che vogliono coltivare la propria cultura. Questo grazie soprattutto ai validissimi docenti che preparano e presentano interessantissime lezioni di medicina, letteratura, arte e attualità, dando all’iniziativa un’impronta altamente culturale e fortemente formativa.

Gli appuntamenti si terranno tutti i LUNEDI’ dalle 15.00 alle 17.00 ; presso il Centro Incontri di via Nantiat n.1 a Monticello d’Alba Borgo e/o presso la Biblioteca (piano terra del Municipio)

L’Università della Terza Età è aperta a tutti, senza limiti minimi o massimi di età, e non è necessario il possesso di alcun titolo di studio. Ogni iscritto è libero di frequentare qualsiasi lezione, laboratorio o altre attività anche secondo i propri interessi e attitudini.

