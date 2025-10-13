A Revello l'incontro tra divulgazione scientifica e musica barocca “Exoplaneta: Voci dal Cosmo”

Domenica 19 ottobre 2025, alle ore 16:00, presso la Cappella Marchionale di Revello, si terrà l’evento intitolato “Exoplaneta: Voci dal Cosmo”, un incontro tra divulgazione scientifica e musica barocca promosso nell’ambito della quarta edizione della rassegna culturale “4+3 – In cammino tra le Arti Liberali”.

L’appuntamento si aprirà con una conferenza a cura dell’astrofisico Andrea Chiavassa, ricercatore presso il CNRS – Osservatorio Astronomico della Costa Azzurra di Nizza, che proporrà una riflessione sul desiderio umano di cercare vita oltre la Terra. Il contributo offrirà una panoramica sull’evoluzione storica e scientifica di questa ricerca, a partire dalle intuizioni dell’astronomo Giovanni Schiaparelli fino alle più recenti esplorazioni nel campo degli esopianeti e delle atmosfere planetarie.

A seguire, il pubblico sarà invitato a un coffee break, momento conviviale che introdurrà la seconda parte dell’evento: il concerto “Musica Universalis”, affidato a due interpreti d’eccezione della scena musicale internazionale: Flavio Losco (violino barocco) e Axel Pojaghi (violoncello barocco). In programma musiche di Joseph Bodin de Boismortier, Johann Sebastian Bach, Mr. Solomon Eckles e Arcangelo Corelli.

Le composizioni proposte, attraverso la voce limpida di violino e violoncello, evocano l’antico concetto dell’“armonia delle sfere” e propongono un ascolto che si fa interrogazione cosmica: un ponte ideale tra mondi lontani, tra suono e silenzio, tra il qui e l’altrove.

L’evento rientra nella cornice tematica “Tra Cielo e Terra: dove il pensiero incontra la meraviglia”, titolo scelto per l’edizione 2025 della rassegna “4+3”, che propone un ciclo di conferenze, concerti e incontri ispirati all’antico sistema delle Arti Liberali. Tre i nuclei tematici al centro del programma: la bellezza simbolica dell’arte rinascimentale, il mistero del sacro nella contemporaneità e l’enigma della vita extraterrestre, esplorati in un dialogo aperto tra passato e futuro, tra cultura umanistica e conoscenza scientifica.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.