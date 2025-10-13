A Verzuolo l'incontro sulla sanità pubblica "Le tecnologie digitali e la salute di ragazzi e adolescenti: lavoriamoci insieme".

L'associazione civica verzuolese “Democrazia è partecipazione” propone il secondo incontro di un ciclo di momenti pubblici dedicati al tema della difesa della sanità pubblica e all’importanza del diritto alla salute: "Le tecnologie digitali e la salute di ragazzi e adolescenti: lavoriamoci insieme".

Mercoledì 22 ottobre, alle ore 21 presso la sala Arroyto di Palazzo Drago di Verzuolo ci confronteremo insieme a Paola Obbia, infermiera di famiglia e comunità in servizio presso il Consultorio familiare, su come e quanto la tecnologia digitale agisca sulla salute psicofisica di ragazzi ed adolescenti, spesso esposti senza sufficiente consapevolezza agli effetti indesiderati degli strumenti digitali .

Gli spunti di riflessione offerti durante l’incontro vorrebbero essere strumenti utili a costruire, a partire dagli adulti, un percorso educativo capace di mettere al centro la salute e lo sviluppo equilibrato di ragazzi ed adolescenti nel loro rapporto quotidiano con smartphone, computer e tablet.

La serata è organizzata in collaborazione con il SSD Consultori familiari ASL CN1.

La partecipazione è libera e aperta a tutti.