Ad “Aspettando Meating” una vetrina per le De.Co di Savigliano

Nel corso dell'evento “Aspettando Meating”, andato in scena nel fine settimana a Savigliano, è stata dedicata un'ideale “vetrina” alle De.Co cittadine. Domenica pomeriggio, è stato organizzato un convegno per raccontare i tre prodotti saviglianesi a Denominazione Comunale: la bistecca “Madama la Piemonteisa”, i biscotti “Pnön di Levaldigi” e il “Pan dl'Alvà di Savigliano”

Il sindaco Antonello Portera, il responsabile dell'Ufficio agricoltura del Municipio Marco Cuttica e alcuni produttori locali hanno discusso delle origini e delle sfide future delle tre eccellenze gastronomiche territoriali, senza dimenticare le attività messe in campo per la loro promozione. Una su tutte, il recente qr-code che rimanda ad un'apposita sezione sul sito internet del Comune di Savigliano interamente dedicata alle De.Co.

La Presidente della Consulta Comunale delle Attività Produttive, Anna Maria Sepertino, ha invece sottolineato l'importanza dei prodotti De.Co. per la valorizzazione di un territorio ricco di tradizioni agroalimentari e di storicità.