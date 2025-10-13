Al via il corso per diventare volontari dell'AVO Mondovì

Lunedì 20 ottobre alle 17.30, presso la Sala Angeleri della Croce Rossa, in via Croce Rossa 4 a Mondovì, inizieranno i corsi per i nuovi volontari che vogliono inserirsi nell'Associazione Volontari Ospedalieri AVO Mondovì.

Il corso, gratuito e non impegnativo, si svolgerà in sei serate ogni lunedì dal 20 ottobre al 24 novembre e affronterà vari argomenti legati alla storia del volontariato ospedaliero che quest’anno festeggia i 50 anni, alla deontologia del volontario AVO, alle tecniche di primo soccorso e BLS,sicurezza e privacy in ambito sanitario e residenziale con personale qualificato operante nel settore e testimonianze dirette dei volontari.

È possibile partecipare al corso iscrivendosi telefonando al 3341112372 , inviando mail ad avomondovi@libero.it oppure direttamente la prima serata di lunedì 20 ottobre.

L'AVO Mondovì opera in maniera totalmente gratuita presso l'Ospedale di Mondovì, Ceva, Centri diurni, Case di riposo e domiciliarità, per assicurare una presenza ai malati offrendo loro durante la degenza calore umano, sostegno, dialogo e aiuto per combattere la sofferenza, l'isolamento e la noia. Il volontario AVO è formato attraverso corsi di formazione specifici e costanti nel tempo. Al volontario AVO viene richiesta una disponibilità settimanale di 2 /3 ore cercando di conciliare le proprie esigenze con le necessità delle strutture socio-sanitarie, servono empatia, sensibilità, discrezione e spirito collaborativo, ricordando sempre che il volontario non si sostituisce mai nei compiti e nelle responsabilità al personale sanitario e socio-assistenziale.

"Il volontariato - dice il presidente, Giuseppe Bertone - è una grande esperienza di valori e di opportunità di crescita personale, che contribuisce al benessere della comunità. Essere volontario Avo vuol dire migliorare la vita di chi è ricoverato in ospedale, in strutture socio sanitarie, a domicilio, rispondendo ai sempre nuovi bisogni del territorio, donare un sorriso, confortare, ascoltare, stringere una mano, guardare negli occhi".

Puoi sostenere l’Associazione Avo Mondovì donando il 5x1000 scrivendo sulla tua denuncia dei redditi il codice fiscale 93016820040