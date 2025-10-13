Collaborare per crescere: il successo di "Sinergie sul territorio" organizzato da BNI Capitolo Mariola

Giovedì 10 ottobre si è svolta “Sinergie sul territorio”, serata organizzata da BNI – Capitolo Mariola, presso il Tennis Padel Club Alba, a partire dalle ore 18:30, con cena a seguire. L’evento ha riunito imprenditori e professionisti per approfondire il valore della collaborazione e della costruzione di reti sul territorio. La serata è stata molto apprezzata dal pubblico per la qualità degli interventi e per l’opportunità di fare networking in un contesto accogliente ed elegante.

L’importanza di fare rete

Il cuore della serata è stato il tema della collaborazione: costruire relazioni solide e sinergie tra professionisti non solo aumenta le opportunità di business, ma rafforza l’intero tessuto economico e sociale del territorio. I partecipanti hanno avuto modo di confrontarsi, condividere esperienze e scoprire nuove possibilità di sviluppo professionale in un’atmosfera conviviale e stimolante. “Come possiamo crescere insieme e innovare il territorio in un momento di grandi cambiamenti e incertezze?” è l’interrogativo, sollevato da Ivana Cravero, moderatrice della serata, ha condotto a una risposta tanto semplice quanto innovativa: la soluzione, ha sottolineato, non sta nel fare di più, ma nel pensare in modo diverso, passando da logiche di competizione isolate a una collaborazione di sistema.

La serata ha visto due interventi di grande valore, con esperti che hanno guidato il dialogo tra neuroscienze, leadership e strategie di collaborazione per il territorio.

Iacopo Zorniotti – formatore sistemico e wingwave coach

La riflessione di Zorniotti ha riguardato come passare da una mentalità competitiva autoreferenziale a un approccio collaborativo di sistema. Ha mostrato come la collaborazione favorisca prosperità condivisa, innovazione e crescita del territorio, spiegando in modo semplice il concetto di entanglement quantistico: così come particelle lontane possono essere collegate e influenzarsi a vicenda, anche le persone e le imprese sono interconnesse, e il successo di uno può contribuire al successo di tutti.

Elisabetta Ramonda – psicologa orientatrice e wingwave coach

Ramonda ha portato il focus sul cervello sociale e sulla psicologia della collaborazione, mostrando come fiducia, prosocialità e senso di sicurezza interna siano alla base di relazioni efficaci. Ha approfondito il ruolo dei giovani nel mercato del lavoro, evidenziando la necessità di creare ecosistemi di significato e contesti di lavoro che favoriscano lo sviluppo personale e professionale.

L’evento ha combinato momenti di approfondimento, dibattito interattivo e networking, favorendo la costruzione di connessioni autentiche tra professionisti. Tra cena, brindisi e scambi di esperienza, i partecipanti hanno potuto sperimentare direttamente i benefici della collaborazione e del confronto costruttivo.

Il Presidente del Capitolo Mariola- BNI, Cesare Taricco, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti del riscontro che ha avuto la serata. Una serata che la grande partecipazione di pubblico e l’alta qualità degli interventi- per i quali ringraziamo profondamente i relatori-hanno reso speciale. Per noi è stata una scommessa, nata dalla volontà di mandare un messaggio chiaro, in cui crediamo molto: il futuro del territorio non può prescindere dalla capacità di fare rete, collaborare e creare sinergie tra professionisti e imprese”.