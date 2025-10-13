Donati ad Oasi Giovani 72 quadri di Giuseppe Campana

Oasi Giovani ha ricevuto un'importante donazione di carattere artistico.

Si tratta di 72 quadri di Giuseppe Campana, pittore saviglianese nato nel 1909 e scomparso nel 1998. Le opere, di varie dimensioni, sono quadri ad olio raffiguranti principalmente paesaggi, località piemontesi, nature morte e soggetti floreali.

Campana, apprezzato pittore per diletto, aveva allestito nel corso della sua vita svariate mostre, sia a Savigliano che a Torino. È stato titolare, insieme al fratello Battista, della Carrozzeria “Fratelli Campana”, attiva in piazza Galateri fino al '90.

A regalare i quadri all'ente benefico è stata Maria Angaramo, che era segretaria proprio presso la Carrozzeria dei Campana. Angaramo ha donato le opere perché vengano vendute ed i proventi vadano a sostegno delle attività benefiche di Oasi Giovani.

«Ringraziamo sentitamente la signora Angaramo per questo bel gesto che ha compiuto – afferma il presidente dell'ente Gianfranco Saglione –. Oasi provvederà presto a mettere in vendita i quadri di Giuseppe Campana e ad impiegare il ricavato per un intervento di carattere benefico. Intervento che, ovviamente, verrà portato a conoscenza della cittadinanza».