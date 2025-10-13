 / Attualità

Attualità | 13 ottobre 2025, 12:05

Donati ad Oasi Giovani 72 quadri di Giuseppe Campana

A regalare le opere è stata Maria Angaramo, segretaria di Campana, affinchè i proventi della vendita sostengano le attività dell'ente

Oasi Giovani ha ricevuto un'importante donazione di carattere artistico. 

Si tratta di 72 quadri di Giuseppe Campana, pittore saviglianese nato nel 1909 e scomparso nel 1998. Le opere, di varie dimensioni, sono quadri ad olio raffiguranti principalmente paesaggi, località piemontesi, nature morte e soggetti floreali.

Campana, apprezzato pittore per diletto, aveva allestito nel corso della sua vita svariate mostre, sia a Savigliano che a Torino. È stato titolare, insieme al fratello Battista, della Carrozzeria “Fratelli Campana”, attiva in piazza Galateri fino al '90.

A regalare i quadri all'ente benefico è stata Maria Angaramo, che era segretaria proprio presso la Carrozzeria dei Campana. Angaramo ha donato le opere perché vengano vendute ed i proventi vadano a sostegno delle attività benefiche di Oasi Giovani.

«Ringraziamo sentitamente la signora Angaramo per questo bel gesto che ha compiuto – afferma il presidente dell'ente Gianfranco Saglione –. Oasi provvederà presto a mettere in vendita i quadri di Giuseppe Campana e ad impiegare il ricavato per un intervento di carattere benefico. Intervento che, ovviamente, verrà portato a conoscenza della cittadinanza».

