Edilizia sociale, quattro alloggi riqualificati con il sostegno della Fondazione CRS

Quattro unità abitative di edilizia sociale pubblica sono state oggetto di riqualificazione grazie al contributo di 30.000 euro concesso all’ATC (Agenzia Territoriale per la Casa) Piemonte Sud dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano. Gli interventi hanno riguardato alloggi ubicati in fabbricati di proprietà ATC nei seguenti indirizzi: via Dante Livio Bianco 8 a Savigliano, via Mellonera 9 a Savigliano (dove sono state riqualificate due unità abitative) e via Campana 8 a Levaldigi. L’obiettivo principale di questi lavori è stato il miglioramento della qualità degli spazi abitativi e delle condizioni di vita degli inquilini.

La sinergia instaurata con la Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano rappresenta un motivo di grande soddisfazione per ATC Piemonte Sud, poiché testimonia la volontà condivisa di dare risposte concrete alle necessità delle persone che vivono negli alloggi sociali. Grazie a questo intervento, quattro famiglie possono ora beneficiare di ambienti più sicuri ed efficienti, con un impatto positivo sulla loro quotidianità.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano si è distinta ancora una volta per la sua attenzione verso il territorio e la disponibilità a costruire collaborazioni con gli enti locali. ATC auspica che, in futuro, possano essere realizzati ulteriori progetti di collaborazione, con l’obiettivo di migliorare lo stato del patrimonio pubblico gestito e di offrire servizi sempre più adeguati agli utenti.

Questo intervento rafforza il percorso di riqualificazione e valorizzazione dell’edilizia sociale, portando vantaggi non solo agli inquilini direttamente coinvolti, ma a tutta la comunità.

«Desidero esprimere, a nome di tutto il Consiglio di amministrazione dell’ ATC Piemonte Sud, la nostra profonda gratitudine alla Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano per il prezioso contributo che ha reso possibile la riqualificazione di quattro unità abitative di edilizia sociale pubblica – commenta il presidente di Atc Piemonte Sud Leonardo Prunotto – questo intervento non solo migliora concretamente le condizioni di vita delle famiglie residenti, ma rappresenta anche un segno tangibile del valore della collaborazione tra enti e territorio. Il ringraziamento va, inoltre, ai tecnici di Atc Piemonte Sud che con professionalità e meticolosità hanno seguito ogni fase della riqualificazione, rispondendo alle necessità delle famiglie residenti».

A fare eco è il presidente di Federcasa nazionale e vicepresidente Atc Piemonte Sud, Marco Buttieri: «Siamo convinti che investire nella qualità dell’abitare significhi investire nel futuro della nostra comunità. Mi auguro che questa sinergia possa continuare e diventare un modello virtuoso per altri progetti volti alla valorizzazione del patrimonio pubblico e al benessere dei cittadini».