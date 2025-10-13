Fiera Regionale della Castagna Garessina: un trionfo di tradizione, territorio e solidarietà

C’è un frutto che, più di ogni altro, sa raccontare un territorio, una storia e un’identità: è la castagna garessina, prodotto a Denominazione Comunale (De.Co.), che da anni è il cuore pulsante della Fiera Regionale della Castagna Garessina, uno degli appuntamenti più amati dell’autunno.

Il primo fine settimana ha portato centinaia di persone nei diversi borghi di Garessio. La Fiera si è aperta con la Castagnata dei Commercianti al Borgo Ponte, ai piedi del rinnovato Ponte Odasso, dove il gruppo di canti popolari “J10Piasent”ha animato un pomeriggio di musica, caldarroste e sorrisi.

In serata è tornata la travolgente Notte Trulla, che ha registrato il tutto esaurito, trasformando il centro storico in un grande percorso gastronomico. In chiusura, il travolgente DJ Umba Croce ha fatto ballare giovani e famiglie in una gremitissima Piazza del Santuario, portando entusiasmo e gioia fino a tarda notte.

La domenica è stata la volta del fascino senza tempo del Borgo Medievale, tra i più belli d’Italia, dove si è svolta una delle giornate più sentite e partecipate. Castagnata, animazioni per bambini, presente al mercatino dell’artigianato pompieropoli, un’iniziativa ludico-educativa, organizzata dall’associazione nazionale dei Vigili del Fuoco del corpo nazionale, che permette ai bambini di giocare a fare i "piccoli pompieri per un giorno". Attraverso percorsi simulati e attività pratiche, i bambini imparano le basi della sicurezza e del primo soccorso in modo divertente, con l'obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione.

"Un ringraziamento - dicono dal Comune - all’associazione nazionale dei vigili del fuoco di Cuneo e al presidente Flavio Dalmasso, per la disponibilità e l’ottima riuscita dell'iniziativa, grazie anche al locale distaccamento dei Vigili del Fuoco di Garessio per la partecipazione.

La giornata ha ancora registrato un grandissimo successo per i tour guidati gratuiti alla scoperta del Borgo, con decine di partecipanti entusiasti, guidati tra vicoli, storie e scorci incantevoli grazie Elisabetta, Maura e Monica. A coronare la giornata, anche l’apertura straordinaria del Museo Civico e della Pinacoteca Golia, e una presentazione libro animata all'interno della Chiesa San Giovanni che ha arricchito l’offerta culturale della manifestazione".

Sabato 11 ottobre , si è poi svolta la raccolta delle castagne a Cascina Chirè nella suggestiva frazione Volte, in mezzo ai boschi che conservano ancora l’atmosfera autentica della Garessio contadina.

Un’iniziativa sentita, che sarà replicata venerdì 25 ottobre, con un ulteriore appuntamento aperto a tutti. La raccolta ha un valore ancora più profondo: i proprietari di Cascina Chirè hanno deciso di devolvere una parte dell’incasso al Centro “Gli Aquiloni”, realtà che opera nel sociale a sostegno delle fragilità. Un gesto di grande sensibilità, che dà ancora più valore a questa esperienza a contatto con la natura e con le tradizioni.

A esprimere tutta la soddisfazione dell’amministrazione comunale è l’Assessore alle Manifestazioni e Turismo, Michele Odda, che sottolinea il valore profondo della manifestazione: "La Fiera Regionale della Castagna Garessina non è solo un evento: è la nostra identità che prende vita. È il racconto di un popolo che sa lavorare insieme, che conosce il valore della propria terra, che mette cuore e passione in ogni cosa che fa. E il successo che abbiamo visto in questi giorni è il frutto di tutto questo. Siamo molto orgogliosi della formula itinerante della Fiera, che valorizza tutte le borgate. Ma siamo ancora più fieri del modello di economia circolare che portiamo avanti: il Comune acquista le castagne dai nostri produttori e le affida ai volontari, che ne ricavano fondi per le proprie attività. È un modo concreto per sostenere l’agricoltura, il volontariato, il senso di comunità".

"Un grazie sincero - conclude Odda - a tutti i volontari, alle associazioni, alle famiglie, ai giovani, agli anziani: siete voi la vera anima della Fiera. I numeri in aumento sono una conferma: stiamo andando nella direzione giusta, ma il meglio deve ancora venire".

Il mese di ottobre è ancora ricco di appuntamenti all’insegna della castagna, della natura e della cultura.

Lunedì 13 ottobre, il CAI di Garessio, con il contributo del Comune, offrirà una castagnata alle scolaresche del paese: un momento educativo e simbolico per trasmettere alle nuove generazioni il valore della terra e della tradizione.

Sabato 18 e domenica 19 Garessio ospiterà il Trofeo Italiano di Trial moto d'epoca e il Campionato Regionale di Trial, un momento di grande prestigio per il territorio e con grande richiamo di sportivi di alto livello e turisti, grazie al Moto Club Alta Val Tanaro.

Domenica 19 ottobre, castagnata al Circolo di Trappa, in un contesto naturale e accogliente.

Sabato 25 ottobre, grande castagnata con gli Alpini in Piazza Santa Caterina, in occasione della transumanza, che proseguirà anche domenica 26: un momento simbolico, che richiama la vita rurale di un tempo e la bellezza del rapporto tra uomo, animale e montagna.