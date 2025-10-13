Nuovo futuro per la Residenza “SS. Carlo e Francesco” di Govone

Lo hanno chiamato “Il giorno del futuro” e celebrato lo scorso sabato 11 ottobre con un cordiale incontro presso la” Residenza “SS. Carlo e Francesco di Govone.

Il futuro vedrà nei prossimi mesi un ampliamento e la costruzione di nuove stanze nella struttura per anziani, grazie ad un generoso contributo dell’imprenditore Giuseppe Braida, fondatore dell’azienda Nutkao, che ha sede proprio nel comune roerino.

Il progetto presentato pubblicamente nell’occasione, prevede anche l’inserimento di nuovi arredi, strutture e risorse riabilitative, meccanismi di sicurezza e confort in favore degli ospiti e partirà a breve: nelle fasi di sviluppo e realizzazione avrà rendicontazione pubblica e trasparente.

[Govone - L'ingresso della residenza SS. Carlo e Francesco]

La donazione permette altresì alla gestione economica attuale, di guardare al domani con più ottimismo, e uscire da una situazione di semplice sussistenza.

Il Comune di Govone con dichiarazione del sindaco Giampiero Novara ha evidenziato come la scelta di Giuseppe Braida di investire nel futuro della residenza per anziani sia un dono di eccezionale generosità, non scontata, con un valore etico e sociale altissimo.

Durante l’incontro è emersa l’importanza del lavoro tenace e positivo del Consiglio di Amministrazione ed in particolare del suo presidente Emilio Cantamessa, che ha saputo guidare in questi anni la Residenza “SS. Carlo e Francesco” con equilibrio e saggezza.

Anche i nonni e le nonne attualmente ospiti nella struttura, posizionata in centro paese, hanno ringraziato, non solo il gesto di Giuseppe Braida in memoria della moglie Anna Mosso, ma anche tutti i dipendenti e i volontari, che per 365 giorni all’anno contribuiscono al loro benessere fisico e spirituale.

La toccante cerimonia si è conclusa con un buffet sulla terrazza panoramica.