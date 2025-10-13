Il sindaco di Ceva al decimo anniversario dei Siti Storici Grimaldi

Il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli, è stato ospite nella giornata di venerdì 10 ottobre, insieme ad altri Comuni aderenti alla rete, al decimo anniversario della fondazione dei Siti Storici Grimaldi presso il Principato di Monaco.
Ceva è infatti membro della prestigiosa associazione che riunisce i Comuni caratterizzati da un legame storico e culturale con la famiglia reggente monegasca, un circuito che attualmente consta di oltre 150 città distribuite in tutta Europa.
La presenza di Ceva tra i Siti Storici Grimaldi è fonte di grande prestigio per la città, la quale trova così non solo uno strumento di valorizzazione del proprio patrimonio, ma un contesto nel quale scambiare buone prassi con altri partner su scala internazionale.
Per maggiori informazioni: https://www.sitigrimaldimonaco.it/sitistorici/ceva/