Il volto dell’impegno di Saluzzo per la pace alla Marcia Perugia-Assisi

"Esperienza indimenticabile per noi saluzzesi, come per tutti i presenti- sottolineano gli organizzatori Sandro e Piera Capellaro del gruppo cittadino presente alla Marcia Perugia Assisi, domenica 12 ottobre, una delle marcia più partecipate di sempre, con numeri che sfiorano le 200 mila persone e a cui è arrivata anche la benedizione di papa Leone.

L'adesione ufficiale della città alla manifestazione era stata espressa dalla Giunta comunale, il 20 agosto scorso: "per valorizzare l'impegno dimostrato non solo dal comune, ma anche da numerose associazioni e singoli cittadini nella difesa dei valori, principi e obiettivi enunciati nella Costituzione Italiana, nel Trattato sull’Unione Europea, nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani".