 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 13 ottobre 2025, 12:04

Il volto dell’impegno di Saluzzo per la pace alla Marcia Perugia-Assisi

Il gruppo ha partecipato alla manifestazione ieri 12 ottobre con il consigliere Corrado Lauro in rappresentanza del Comune. "Esperienza indimenticabile"

Il gruppo di Saluzzo alla Marcia PerugiaAssisi

Il gruppo di Saluzzo alla Marcia PerugiaAssisi

"Esperienza indimenticabile per noi saluzzesi, come per tutti i presenti- sottolineano gli organizzatori Sandro e Piera Capellaro del gruppo cittadino presente alla Marcia Perugia Assisi, domenica 12 ottobre, una delle marcia più partecipate di sempre, con numeri che sfiorano le 200 mila persone e a cui è arrivata anche la benedizione di papa Leone.

<figure class="image">Potrebbe essere un'immagine raffigurante una o più persone e folla</figure>24 km percorsi da una marea umana lunga 14 km, unita non contro qualcuno,  ma per la pace: "E' stato bellissimo: speriamo che tutta questa energia e volontà di pace e amicizia, sia una calamita di bene per tutto il mondo. Una speranza di  cambiamento verso la Pace, la Fraternità e la Giustizia". 

<figure class="image">Potrebbe essere un'immagine raffigurante testoQuasi una cinquantina sul pullman da Saluzzo "un gruppo molto unito che è stato il plus valore", giovani scout, associazio, docenti, cittadini e in rappresentanza del Comune di Saluzzo il consigliere Corrado  Lauro.

<figure class="image image_resized" style="width:100%;">Potrebbe essere un'immagine raffigurante testo

L'adesione ufficiale della città alla manifestazione era stata espressa dalla  Giunta comunale, il  20 agosto scorso: "per  valorizzare l'impegno dimostrato non solo dal comune, ma anche da numerose associazioni e singoli cittadini nella difesa dei valori, principi e obiettivi enunciati nella Costituzione Italiana, nel Trattato sull’Unione Europea, nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani".

VB

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium